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Билл Гейтс поддержал развитие атомной энергетики
Билл Гейтс поддержал развитие атомной энергетики
По мнению основателя Microsoft, отказ от атомной энергетики грозит привести к серьезным проблемам с электроснабжением.
2021-10-29T16:32+0300
2021-10-29T16:32+0300
в мире
атомная энергетика
билл гейтс
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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Отказ от атомной энергетики грозит привести к серьезным проблемам с электроснабжением. Об этом заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью изданию Handelsblatt.Он отметил, что бездумное отключение атомных реакторов в стремлении быстро перейти на возобновляемые источники энергии приведет к росту цен на электроэнергию и перебоям с ее поставками.Он также сообщил, что финансирует предприятие, которое строит атомный реактор нового, четвертого, поколения. По словам основателя Microsoft, мир сейчас заинтересован в появлении атомных электростанций нового поколения, которые будут лучше с точки зрения затрат, безопасности и утилизации и станут "частью решения по производству надежной и дешевой электроэнергии".При этом Гейтс раскритиковал строительство газовых электростанций в Европе. По его мнению, "природный газ не является настоящей переходной технологией". Вместе с тем Гейтс подчеркнул, что "мир по-прежнему будет потреблять много природного газа", пока выбросы вредных веществ не упадут до нуля.
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в мире, атомная энергетика, билл гейтс

Билл Гейтс поддержал развитие атомной энергетики

16:32 29.10.2021
© AFP 2021 / Tobias SchwarzОснователь Microsoft Билл Гейтс
Основатель Microsoft Билл Гейтс - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© AFP 2021 / Tobias Schwarz
Основатель Microsoft заявил, что мир заинтересован в появлении атомных электростанций нового поколения.
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Отказ от атомной энергетики грозит привести к серьезным проблемам с электроснабжением. Об этом заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью изданию Handelsblatt.
Он отметил, что бездумное отключение атомных реакторов в стремлении быстро перейти на возобновляемые источники энергии приведет к росту цен на электроэнергию и перебоям с ее поставками.
"Мы не должны исключать ни одно решение, пока не проверим затраты и надежность", – подчеркнул Гейтс.
Он также сообщил, что финансирует предприятие, которое строит атомный реактор нового, четвертого, поколения. По словам основателя Microsoft, мир сейчас заинтересован в появлении атомных электростанций нового поколения, которые будут лучше с точки зрения затрат, безопасности и утилизации и станут "частью решения по производству надежной и дешевой электроэнергии".
При этом Гейтс раскритиковал строительство газовых электростанций в Европе. По его мнению, "природный газ не является настоящей переходной технологией". Вместе с тем Гейтс подчеркнул, что "мир по-прежнему будет потреблять много природного газа", пока выбросы вредных веществ не упадут до нуля.
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