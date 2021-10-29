https://ru.sputnik.md/20211029/bill-geyts-atomnaia-energetika-46020164.html

Билл Гейтс поддержал развитие атомной энергетики

Билл Гейтс поддержал развитие атомной энергетики

По мнению основателя Microsoft, отказ от атомной энергетики грозит привести к серьезным проблемам с электроснабжением.

2021-10-29T16:32+0300

2021-10-29T16:32+0300

2021-10-29T16:32+0300

в мире

атомная энергетика

билл гейтс

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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Отказ от атомной энергетики грозит привести к серьезным проблемам с электроснабжением. Об этом заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью изданию Handelsblatt.Он отметил, что бездумное отключение атомных реакторов в стремлении быстро перейти на возобновляемые источники энергии приведет к росту цен на электроэнергию и перебоям с ее поставками.Он также сообщил, что финансирует предприятие, которое строит атомный реактор нового, четвертого, поколения. По словам основателя Microsoft, мир сейчас заинтересован в появлении атомных электростанций нового поколения, которые будут лучше с точки зрения затрат, безопасности и утилизации и станут "частью решения по производству надежной и дешевой электроэнергии".При этом Гейтс раскритиковал строительство газовых электростанций в Европе. По его мнению, "природный газ не является настоящей переходной технологией". Вместе с тем Гейтс подчеркнул, что "мир по-прежнему будет потреблять много природного газа", пока выбросы вредных веществ не упадут до нуля.

https://ru.sputnik.md/20211029/zelenaya-ekonomika-kak-simvol-krizisa-i-tuposti-politikov-46007975.html

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в мире, атомная энергетика, билл гейтс