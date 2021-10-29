https://ru.sputnik.md/20211029/byvshie-politseyskie-pokhischenie-46018481.html

Бывших полицейских обвиняют в похищении экс-главы МВД Приднестровья

Бывших полицейских обвиняют в похищении экс-главы МВД Приднестровья

По версии следствия бывшие полицейские незаконно задержали Геннадия Кузьмичева на территории Молдовы и передали силовикам Приднестровья

2021-10-29T16:03+0300

2021-10-29T16:03+0300

2021-10-29T16:09+0300

расследование

мвд

похищение

кузьмичев

в молдове

молдова

приднетсровье

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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам ведет уголовное расследование обстоятельств похищения бывшего главы МВД Приднестровья Геннадия Кузьмичева в 2018 году сотрудниками бывшего Управления № 5 генинспектората полиции при МВД Молдовы.По версии следствия, для совершения предполагаемого преступления обвиняемые получили информацию и инструкции от сообщников о необходимости задержания, похищения и отправки потерпевшего сотрудникам силовых структур Приднестровья.Инкриминируемое преступление, по данным прокуратуры, произошло на трассе М1 (Кишинев – Леушены), при этом обвиняемые использовали автомобиль с номерными знаками Национальной полиции, чтобы остановить машину человека, который должен был быть похищен.В ведомстве напомнили, что адвокаты потерпевшего пожаловались на власти Молдовы в Европейский суд по правам человека из-за неэффективного расследования его дела в период сразу после похищения.Отметим, в Приднестровье Кузьмичева приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он отбывает наказание в тюрьме.

https://ru.sputnik.md/20181005/Zaversheno-rassledovanie-ugolovnogo-dela-po-jeks-glave-MVD-Pridnestrovja-22296065.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

расследование, мвд, похищение, кузьмичев, в молдове, молдова, приднетсровье