https://ru.sputnik.md/20211029/byvshie-politseyskie-pokhischenie-46018481.html
Бывших полицейских обвиняют в похищении экс-главы МВД Приднестровья
Бывших полицейских обвиняют в похищении экс-главы МВД Приднестровья
По версии следствия бывшие полицейские незаконно задержали Геннадия Кузьмичева на территории Молдовы и передали силовикам Приднестровья
2021-10-29T16:03+0300
2021-10-29T16:03+0300
2021-10-29T16:09+0300
расследование
мвд
похищение
кузьмичев
в молдове
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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам ведет уголовное расследование обстоятельств похищения бывшего главы МВД Приднестровья Геннадия Кузьмичева в 2018 году сотрудниками бывшего Управления № 5 генинспектората полиции при МВД Молдовы.По версии следствия, для совершения предполагаемого преступления обвиняемые получили информацию и инструкции от сообщников о необходимости задержания, похищения и отправки потерпевшего сотрудникам силовых структур Приднестровья.Инкриминируемое преступление, по данным прокуратуры, произошло на трассе М1 (Кишинев – Леушены), при этом обвиняемые использовали автомобиль с номерными знаками Национальной полиции, чтобы остановить машину человека, который должен был быть похищен.В ведомстве напомнили, что адвокаты потерпевшего пожаловались на власти Молдовы в Европейский суд по правам человека из-за неэффективного расследования его дела в период сразу после похищения.Отметим, в Приднестровье Кузьмичева приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он отбывает наказание в тюрьме.
https://ru.sputnik.md/20181005/Zaversheno-rassledovanie-ugolovnogo-dela-po-jeks-glave-MVD-Pridnestrovja-22296065.html
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Евгений Чебан
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расследование, мвд, похищение, кузьмичев, в молдове, молдова, приднетсровье
Бывших полицейских обвиняют в похищении экс-главы МВД Приднестровья
16:03 29.10.2021 (обновлено: 16:09 29.10.2021)
По версии следствия бывшие полицейские незаконно задержали Геннадия Кузьмичева на территории правобережной Молдовы и передали силовикам из Приднестровья.
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам ведет уголовное расследование обстоятельств похищения бывшего главы МВД Приднестровья Геннадия Кузьмичева в 2018 году сотрудниками бывшего Управления № 5 генинспектората полиции при МВД Молдовы.
По версии следствия, для совершения предполагаемого преступления обвиняемые получили информацию и инструкции от сообщников о необходимости задержания, похищения и отправки потерпевшего сотрудникам силовых структур Приднестровья.
“Для сбора информации, необходимой для похищения, они использовали свои полномочия и незаконно проводили следственные мероприятия, в том числе организовали установку подпольного стационарного поста возле места жительства потерпевшего”, – говорится в сообщении прокуратуры.
Инкриминируемое преступление, по данным прокуратуры, произошло на трассе М1 (Кишинев – Леушены), при этом обвиняемые использовали автомобиль с номерными знаками Национальной полиции, чтобы остановить машину человека, который должен был быть похищен.
"Впоследствии они выманили мужчину из машины под предлогом проверки информации – в этот момент рядом остановилась другая машина, из которого вышли люди в капюшонах, которые увезли похищенного на левый берег Днестра", – сообщили в прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что адвокаты потерпевшего пожаловались на власти Молдовы в Европейский суд по правам человека из-за неэффективного расследования его дела в период сразу после похищения.
Отметим, в Приднестровье Кузьмичева приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он отбывает наказание в тюрьме.