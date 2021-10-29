https://ru.sputnik.md/20211029/covid-19-moldova-46023883.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав предоставил статистику по новым случаям COVID-19, зарегистрированным в Молдове
2021-10-29T18:03+0300
2021-10-29T18:03+0300
2021-10-29T18:04+0300
минздрав
статистика
заболевшие
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1573 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечены 15 случаев импорта инфекции: семь – из Италии, три – из Германии, по два из Румынии и Франции, один – из России.Общее число случаев заражения в стране достигло 335 860.У работников системы здравоохранения выявлено 31 случай заражения: 9 – у врачей, 12 – у медсестер, 10 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 9376 тестов.В больницы госпитализировано 2472 человека, в крайне тяжелом состоянии 194 пациента (к аппаратам ИВЛ подключено 24 человека).В то же время за сутки выздоровело 1498 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 313 316.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 45 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7710.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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минздрав, статистика, заболевшие, в молдове, молдова
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:03 29.10.2021 (обновлено: 18:04 29.10.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1573 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Отмечены 15 случаев импорта инфекции: семь – из Италии, три – из Германии, по два из Румынии и Франции, один – из России.
Общее число случаев заражения в стране достигло 335 860.
У работников системы здравоохранения выявлено 31 случай заражения: 9 – у врачей, 12 – у медсестер, 10 – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 9376 тестов.
В больницы госпитализировано 2472 человека, в крайне тяжелом состоянии 194 пациента (к аппаратам ИВЛ подключено 24 человека).
В то же время за сутки выздоровело 1498 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 313 316.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 45 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7710.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.