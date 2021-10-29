https://ru.sputnik.md/20211029/deputat-gosdumy-vlast-moldovy-khochet-perelozhit-svoi-promakhi-na-chuzhie-plechi-46010100.html

Депутат Госдумы: власть Молдовы хочет переложить свои промахи на чужие плечи

Депутат Госдумы: власть Молдовы хочет переложить свои промахи на чужие плечи

Депутат Госдумы: власть Молдовы хочет переложить свои промахи на чужие плечи

2021-10-29T13:33+0300

2021-10-29T13:33+0300

2021-10-29T13:33+0300

политика

россия

молдова

майя санду

газ

артем туров

молдавская грэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/09/33924356_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_9361d022582317a97b08e0d50f0b569a.jpg

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Руководство Молдовы неоправданно политизирует вопросы, которые должны оставаться исключительно хозяйственными. Такое мнение в ответ на слова Майи Санду об "угрозе энергетической безопасности" республики со стороны Приднестровья высказал в интервью Sputnik Молдова депутат Государственной Думы России, член Комитета по делам СНГ Артем Туров.Парламентарий подчеркивает, что Молдова по сей день пользует созданной в советские годы инфраструктурой – уникальной системой энергообеспечения, позволяющей безопасно и эффективно функционировать энергетической сфере всего региона."Что касается работы Молдавской ГРЭС, действительно, эта станция обеспечивает электричеством не только Молдову, но также поддерживает надлежащий уровень напряжения в электросетях Украины, являясь стратегическим предприятием для всего региона. И здесь, конечно, молдавской власти следовало бы не политизировать процесс, а искать точки взаимодействия, чтобы решать эти вопросы совместно", - полагает депутат Госдумы.Кроме того, по мнению Турова, и по вопросу поставок в Молдову газа Россия продолжает делать руководству республики вполне выгодные в нынешних условиях предложения, которые Кишинев пока не хочет или не может принять."Мне кажется, нынешняя молдавская власть пытается собственные промахи и неудачи переложить на другие плечи – на предыдущую администрацию, на условия, в которых приходится работать. Мы уже слышим с ее стороны критику в адрес российской "Интер РАО, которой принадлежит Молдавская ГРЭС. Мне это представляется попыткой компенсировать собственную политическую недальновидность.", - сказал Туров.Президент Санду заявила на брифинге 28 октября, что Кишинев в вопросах энергетики "зависит от Приднестровья", потому что основной объем электроэнергии вырабатывается на левом берегу Днестра. Ответственность за это глава государства возложила на предыдущее руководство страны."До сих пор не построена станция по взаимоподключению к электроэнергетическим сетям Румынии, поэтому мы уже три десятилетия находимся по власти режима Тирасполя. Не было сделано ничего для обеспечения энергетической безопасности страны, не было вложено ни лея в проекты, которые позволили бы сократить потребление электроэнергии", - сказала Санду.Напомним, в 2018 году власти Молдовы задумали реализовать проект по взаимоподключению к электросетям Румынии. Проект предусматривал строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию ЛЭП между Молдовой и Румынией, общая стоимость проекта оценивалась в 270 миллионов евро.В данный момент около 80% электроэнергии, которая нужна Молдове для покрытия нужд всех жителей республики, производит Молдавская (Кучурганская) ГРЭС, расположенная в Приднестровье.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.Поставка произойдет в среду, 27 октября, сообщает Агентство публичной собственности. Никаких других подробностей не сообщается.

https://ru.sputnik.md/20211028/sandu-vizit-rossiya-45996598.html

https://ru.sputnik.md/20211029/spynu-peregovory-s-gazpromom-v-sankt-peterburge-prodolzhayutsya-46001134.html

https://ru.sputnik.md/20211029/peskov-poka-de-fakto-dogovoritsya-ne-udalos-vopros-o-kontrakte-s-moldovoy-ostaetsya-46011444.html

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

россия, молдова, майя санду, газ, артем туров, молдавская грэс