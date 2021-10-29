https://ru.sputnik.md/20211029/detsad-kovid-infitsirovannye-deti-46025987.html

Уже болеют молодые: в детсадах растет число ковид-инфицированных детей

Уже болеют молодые: в детсадах растет число ковид-инфицированных детей

Уже болеют молодые: в детсадах Молдовы растет число ковид-инфицированных детей

2021-10-29T18:32+0300

2021-10-29T18:32+0300

2021-10-29T18:32+0300

коронавирус

в молдове

детский сад

молдова

гагаузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32088131_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_845f5225aa66d463f18a618af845c088.jpg

КОМРАТ, 29 окт – Sputnik, Максим Топал. По официальным данным, с начала пандемии в детсадах Гагаузии COVID-19 диагностирован у 32 малышей. Что самое тревожное, 10 из них – только в октябре этого года.Последний подобный случай зафиксирован на минувшей неделе, рассказала Sputnik Молдова заместитель начальника управления образования Гагаузии Анна Руссу."Заболевшие дети посещали детсад села Авдарма, детский сад №4 села Копчак, а также детсад Бешгиоза. Просим родителей, чтобы при малейших симптомах они все-таки не водили детей в детский сад, думали о здоровье собственного ребенка, о здоровье остальных детей и персонала. Ведь все, кто контактировал с заболевшим – целые группы и воспитатели – уходят на карантин", – сказала Руссу.За тревожной статистикой стоят недостаточные меры профилактики и, особенно, нежелание многих взрослых вакцинироваться, считают медработники.Медики призывают родителей уделять особое внимание гигиене рук маленьких детей и профилактике не только COVID-19, но и других инфекционных заболеваний."Особенно нужно быть внимательными, когда родители заходят с детьми в магазин, где они предоставлены самим себе, прикасаются к различным предметам. Естественно, таким образом, повышается риск заражения. Зачастую, мы не контролируем малышей и не моем их руки. А это очень важно, потому что контактным путем передаются очень много вирусов", – добавил Хаста.По состоянию на 27 октября все дошкольные учреждения Гагаузии, в которых ранее были выявлены случаи коронавируса, уже вышли из карантина и работают в обычном режиме. При этом на самоизоляции по причине болезни одного из членов семьи остаются 23 ребенка.

https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html

молдова

гагаузия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, детский сад, молдова, гагаузия