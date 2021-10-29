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Уже болеют молодые: в детсадах растет число ковид-инфицированных детей
Уже болеют молодые: в детсадах растет число ковид-инфицированных детей
Уже болеют молодые: в детсадах Молдовы растет число ковид-инфицированных детей
2021-10-29T18:32+0300
2021-10-29T18:32+0300
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КОМРАТ, 29 окт – Sputnik, Максим Топал. По официальным данным, с начала пандемии в детсадах Гагаузии COVID-19 диагностирован у 32 малышей. Что самое тревожное, 10 из них – только в октябре этого года.Последний подобный случай зафиксирован на минувшей неделе, рассказала Sputnik Молдова заместитель начальника управления образования Гагаузии Анна Руссу."Заболевшие дети посещали детсад села Авдарма, детский сад №4 села Копчак, а также детсад Бешгиоза. Просим родителей, чтобы при малейших симптомах они все-таки не водили детей в детский сад, думали о здоровье собственного ребенка, о здоровье остальных детей и персонала. Ведь все, кто контактировал с заболевшим – целые группы и воспитатели – уходят на карантин", – сказала Руссу.За тревожной статистикой стоят недостаточные меры профилактики и, особенно, нежелание многих взрослых вакцинироваться, считают медработники.Медики призывают родителей уделять особое внимание гигиене рук маленьких детей и профилактике не только COVID-19, но и других инфекционных заболеваний."Особенно нужно быть внимательными, когда родители заходят с детьми в магазин, где они предоставлены самим себе, прикасаются к различным предметам. Естественно, таким образом, повышается риск заражения. Зачастую, мы не контролируем малышей и не моем их руки. А это очень важно, потому что контактным путем передаются очень много вирусов", – добавил Хаста.По состоянию на 27 октября все дошкольные учреждения Гагаузии, в которых ранее были выявлены случаи коронавируса, уже вышли из карантина и работают в обычном режиме. При этом на самоизоляции по причине болезни одного из членов семьи остаются 23 ребенка.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
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в молдове, детский сад, молдова, гагаузия

Уже болеют молодые: в детсадах растет число ковид-инфицированных детей

18:32 29.10.2021
© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Варвара Гертье
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Специалисты бьют тревогу – опасный вирус стремительно "молодеет". Коронавирус перестал быть болезнью пожилых людей, его все чаще выявляют среди детей школьного и дошкольного возраста.
КОМРАТ, 29 окт – Sputnik, Максим Топал. По официальным данным, с начала пандемии в детсадах Гагаузии COVID-19 диагностирован у 32 малышей. Что самое тревожное, 10 из них – только в октябре этого года.
Последний подобный случай зафиксирован на минувшей неделе, рассказала Sputnik Молдова заместитель начальника управления образования Гагаузии Анна Руссу.
"Заболевшие дети посещали детсад села Авдарма, детский сад №4 села Копчак, а также детсад Бешгиоза. Просим родителей, чтобы при малейших симптомах они все-таки не водили детей в детский сад, думали о здоровье собственного ребенка, о здоровье остальных детей и персонала. Ведь все, кто контактировал с заболевшим – целые группы и воспитатели – уходят на карантин", – сказала Руссу.
За тревожной статистикой стоят недостаточные меры профилактики и, особенно, нежелание многих взрослых вакцинироваться, считают медработники.

"У нас все-таки в детских дошкольных учреждениях персонал не полностью вакцинирован. Есть еще некоторые детские дошкольные учреждения, которые имеют низкий охват, до 50%. Поэтому важно, чтобы все взрослые были привитые, включая родителей", – сообщил директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хаста.

Медики призывают родителей уделять особое внимание гигиене рук маленьких детей и профилактике не только COVID-19, но и других инфекционных заболеваний.
"Особенно нужно быть внимательными, когда родители заходят с детьми в магазин, где они предоставлены самим себе, прикасаются к различным предметам. Естественно, таким образом, повышается риск заражения. Зачастую, мы не контролируем малышей и не моем их руки. А это очень важно, потому что контактным путем передаются очень много вирусов", – добавил Хаста.
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По состоянию на 27 октября все дошкольные учреждения Гагаузии, в которых ранее были выявлены случаи коронавируса, уже вышли из карантина и работают в обычном режиме. При этом на самоизоляции по причине болезни одного из членов семьи остаются 23 ребенка.
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