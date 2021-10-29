https://ru.sputnik.md/20211029/diztoplivo-desheveet-nare-opublikovalo-maksimalnye-tseny-46008849.html
Дизтопливо дешевеет: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Дизтопливо дешевеет: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Опубликованы новые максимальные цены на топливо, действительные на 30 октября в Молдове
2021-10-29T12:11+0300
2021-10-29T12:11+0300
2021-10-29T12:11+0300
топливо
нарэ
цены на бензин
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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные с 30 октября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на один бан и достигнет 21,82 лея.Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,75 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
https://ru.sputnik.md/20211012/nare-vneslo-izmeneniya-metodologiyu-rascheta-tsen-na-nefteprodukty-45453788.html
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топливо, нарэ, цены на бензин
Дизтопливо дешевеет: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Стоимость топлива меняется каждый день, но не в сторону снижения. НАРЭ опубликовало максимальные цены на пятницу.
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные с 30 октября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на один бан и достигнет 21,82 лея.
Цена на дизтопливо упадет на два бана и составит 18,75 лея за литр.
Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.
В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.