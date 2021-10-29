https://ru.sputnik.md/20211029/dzho-baydena-rim-46032484.html

Автомобиль из кортежа Джо Байдена попал в небольшое ДТП в Риме

Автомобиль из кортежа Джо Байдена попал в небольшое ДТП в Риме

Автомобиль из кортежа Джо Байдена попал в небольшое ДТП в Риме

2021-10-29T23:25+0300

2021-10-29T23:25+0300

2021-10-29T23:32+0300

в мире

рим

джо байден

президент

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КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Один из автомобилей кортежа президента США Джо Байдена попал в пятницу в небольшое дорожно-транспортное происшествие в Риме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.Инцидент произошел после того, как кортеж Байдена покинул Ватикан, где у американского президента состоялась встреча с папой римским Франциском. На пути в Квиринальский дворец в Риме на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой один из автомобилей сопровождения Байдена попал в небольшую аварию.Сообщается, что Байден обсудил в Ватикане с папой римским Франциском борьбу с изменением климата и пандемией."Президент Байден поблагодарил его святейшество за то, что тот отстаивает интересы бедных людей со всего мира, а также тех, кто страдает от голода, конфликта и преследований", – говорится в сообщении Белого дома.Это первый визит Байдена в Ватикан с момента избрания главой государства, но уже четвертая встреча с папой Франциском. Байден – второй в истории США президент-католик после Джона Кеннеди.Аудиенция Байдена у папы продолжалась полтора часа. Встречи с предыдущими американскими президентами были не столь продолжительными. В 2014 году вся аудиенция Барака Обамы продолжалась 50 минут, а в 2017 году встреча понтифика с Дональдом Трампом – полчаса.

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в мире, рим, джо байден, президент