Автомобиль из кортежа Джо Байдена попал в небольшое ДТП в Риме
23:25 29.10.2021 (обновлено: 23:32 29.10.2021)
© AP Photo / Andrew MedichiniПрезидент США Джо Байден прибывает на встречу с Папой Франциском в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini
Президент США прибыл в столицу Италии для участия в саммите "Большой двадцатки".
КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Один из автомобилей кортежа президента США Джо Байдена попал в пятницу в небольшое дорожно-транспортное происшествие в Риме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Инцидент произошел после того, как кортеж Байдена покинул Ватикан, где у американского президента состоялась встреча с папой римским Франциском. На пути в Квиринальский дворец в Риме на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой один из автомобилей сопровождения Байдена попал в небольшую аварию.
"Автомобиль из президентского кортежа, который покидал Ватикан по пути в Квиринальский дворец, попал в небольшую аварию. Серьезных травм не было, но на всякий случай пассажиров осматривает медицинский персонал США", – говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что Байден обсудил в Ватикане с папой римским Франциском борьбу с изменением климата и пандемией.
"Президент Байден поблагодарил его святейшество за то, что тот отстаивает интересы бедных людей со всего мира, а также тех, кто страдает от голода, конфликта и преследований", – говорится в сообщении Белого дома.
"Президент Байден поблагодарил его святейшество за то, что тот отстаивает интересы бедных людей со всего мира, а также тех, кто страдает от голода, конфликта и преследований", – говорится в сообщении Белого дома.
It was an honor to meet with Pope Francis again at the Vatican today. I thanked His Holiness for his advocacy for the world’s poor and those suffering from hunger, conflict, and persecution, and lauded his leadership in fighting the climate crisis and ending the pandemic. pic.twitter.com/PGF5axSK4X— President Biden (@POTUS) October 29, 2021
Это первый визит Байдена в Ватикан с момента избрания главой государства, но уже четвертая встреча с папой Франциском. Байден – второй в истории США президент-католик после Джона Кеннеди.
Аудиенция Байдена у папы продолжалась полтора часа. Встречи с предыдущими американскими президентами были не столь продолжительными. В 2014 году вся аудиенция Барака Обамы продолжалась 50 минут, а в 2017 году встреча понтифика с Дональдом Трампом – полчаса.