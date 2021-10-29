https://ru.sputnik.md/20211029/gazovyy-apokalipsis--zhdet-li-on-moldovu-45997711.html

Газовый апокалипсис – ждет ли он Молдову

Газовый апокалипсис – ждет ли он Молдову

Президент Майя Санду: правительство делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом"

2021-10-29T08:30+0300

2021-10-29T08:30+0300

2021-10-29T08:30+0300

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Правительство Молдовы делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом", а закупки от других поставщиков – вынужденная мера из-за нехватки газа, поставляемого "Газпромом" в октябре. Об этом 28 октября рассказала на брифинге президент Майя Санду. До этих пор президент минимизировала свое общение с медиа.По ее словам, из-за того, что в октябре Молдова получает только две трети необходимого газа от "Газпрома", страна вынуждена покупать голубое топливо в других странах.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу. Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Может ли Молдова остаться без газа и кто в этом виноват? Свое мнение выскажут эксперты - политолог Виктор Жук и экс-примар Кишинева Серафим Урекян.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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