https://ru.sputnik.md/20211029/gazovyy-apokalipsis--zhdet-li-on-moldovu-45997711.html
Газовый апокалипсис – ждет ли он Молдову
Газовый апокалипсис – ждет ли он Молдову
Президент Майя Санду: правительство делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом"
2021-10-29T08:30+0300
2021-10-29T08:30+0300
2021-10-29T08:30+0300
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Правительство Молдовы делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом", а закупки от других поставщиков – вынужденная мера из-за нехватки газа, поставляемого "Газпромом" в октябре. Об этом 28 октября рассказала на брифинге президент Майя Санду. До этих пор президент минимизировала свое общение с медиа.По ее словам, из-за того, что в октябре Молдова получает только две трети необходимого газа от "Газпрома", страна вынуждена покупать голубое топливо в других странах.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу. Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Может ли Молдова остаться без газа и кто в этом виноват? Свое мнение выскажут эксперты - политолог Виктор Жук и экс-примар Кишинева Серафим Урекян.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
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газ, россия, молдова, цена, кризис, видео
Газовый апокалипсис – ждет ли он Молдову
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем причины энергетического кризиса в Молдове.
Правительство Молдовы делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом", а закупки от других поставщиков – вынужденная мера из-за нехватки газа, поставляемого "Газпромом" в октябре. Об этом 28 октября рассказала на брифинге президент Майя Санду. До этих пор президент минимизировала свое общение с медиа.
Правительство хочет хорошую цену для граждан. От этой цены зависит и возможность предприятий производить конкурентоспособную продукцию
Майя Санду
Президент Молдовы
По ее словам, из-за того, что в октябре Молдова получает только две трети необходимого газа от "Газпрома", страна вынуждена покупать голубое топливо в других странах.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу. Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
Может ли Молдова остаться без газа и кто в этом виноват? Свое мнение выскажут эксперты - политолог Виктор Жук и экс-примар Кишинева Серафим Урекян.