Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211029/gazprom-kontrakt-moldovagaz-46029433.html
"Газпром" назвал контракт с "Молдовагазом" взаимовыгодным
"Газпром" назвал контракт с "Молдовагазом" взаимовыгодным
В "Газпром"сообщили, что продлили контракт на поставку газа потребителям Молдовы на пять лет на взаимовыгодных условиях
2021-10-29T21:18+0300
2021-10-29T22:31+0300
экономика
россия
молдова
контракт
"газпром"
газ
"молдовагаз"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1d/46029978_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6a0de5e17aac6284128fd4e945482941.jpg
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. По итогам завершившихся 29 октября переговоров Алексея Миллера, вице-премьера Молдовы Андрея Спыну и председателя правления "Молдовагаза" Вадима Чебана подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Газпром".В 2020 году "Газпром" поставил в Молдову 3,05 миллиарда кубометров газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 миллиарда кубометров).АО "Молдовагаз" – совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдовы начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211029/peregovory-gazprom-tsena-gaz-moldova-46028042.html
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1d/46029978_45:0:1169:843_1920x0_80_0_0_9c9e63140d3e167cbac63191ae58431a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, молдова, контракт, "газпром", газ, "молдовагаз"

"Газпром" назвал контракт с "Молдовагазом" взаимовыгодным

21:18 29.10.2021 (обновлено: 22:31 29.10.2021)
© Photo : Telegram / ГазпромАлексея Миллера и Андрей Спыну
Алексея Миллера и Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Photo : Telegram / Газпром
В "Газпроме" подтвердили продление контракта на поставку газа в Молдову сроком на пять лет.
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. По итогам завершившихся 29 октября переговоров Алексея Миллера, вице-премьера Молдовы Андрея Спыну и председателя правления "Молдовагаза" Вадима Чебана подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Газпром".

"Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях", – говорится в сообщении.

В 2020 году "Газпром" поставил в Молдову 3,05 миллиарда кубометров газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 миллиарда кубометров).
АО "Молдовагаз" – совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.

Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.
В то же время Молдовы начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
Переговоры с Газпромом: какой может быть цена на газ для Молдовы? - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
Видео
Переговоры с "Газпромом": какой может быть цена на газ для Молдовы?
20:31
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:24Опрос: все меньше граждан поддерживает курс новых властей Молдовы
21:55Эксперт: "Газпром" проявил гибкость в переговорах с "Молдовагазом"
21:18"Газпром" назвал контракт с "Молдовагазом" взаимовыгодным
20:44Молдова заключила контракт с "Газпромом" на 5 лет
20:31Переговоры с "Газпромом": какой может быть цена на газ для Молдовы?
20:02Революция Meta: что произойдет с Facebook после переименования
19:34Ученые назвали препарат, снижающий риск госпитализации при COVID
19:05Рестораторы Молдовы упрекают власти в отсутствии поддержки во время пандемии
18:32Уже болеют молодые: в детсадах растет число ковид-инфицированных детей
18:03Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
17:33Termoelectrica: около 60% жилого фонда Кишинева подключены к отоплению
17:04Власти Кишинева просят установить генератор кислорода в COVID-центре на Moldexpo
16:32Билл Гейтс поддержал развитие атомной энергетики
16:03Бывших полицейских обвиняют в похищении экс-главы МВД Приднестровья
15:36Игорь Додон вакцинировался от коронавируса "Спутником V"
15:11Прокуратура просит суд продлить домашний арест Стояногло
14:58Прокуратура обвиняет Кавкалюка в фабрикации уголовных дел активистов Платформы DA
14:41Украинский "Нафтогаз" начал поставку 500 тысяч кубометров газа в Молдову
14:30Зеленая экономика как символ кризиса и тупости политиков
14:02Названы сроки заполнения газом второй нитки "Северного-потока-2"