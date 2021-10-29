https://ru.sputnik.md/20211029/gazprom-kontrakt-moldovagaz-46029433.html
"Газпром" назвал контракт с "Молдовагазом" взаимовыгодным
"Газпром" назвал контракт с "Молдовагазом" взаимовыгодным
В "Газпром"сообщили, что продлили контракт на поставку газа потребителям Молдовы на пять лет на взаимовыгодных условиях
2021-10-29T21:18+0300
2021-10-29T21:18+0300
2021-10-29T22:31+0300
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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. По итогам завершившихся 29 октября переговоров Алексея Миллера, вице-премьера Молдовы Андрея Спыну и председателя правления "Молдовагаза" Вадима Чебана подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Газпром".В 2020 году "Газпром" поставил в Молдову 3,05 миллиарда кубометров газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 миллиарда кубометров).АО "Молдовагаз" – совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдовы начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211029/peregovory-gazprom-tsena-gaz-moldova-46028042.html
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"Газпром" назвал контракт с "Молдовагазом" взаимовыгодным
21:18 29.10.2021 (обновлено: 22:31 29.10.2021)
В "Газпроме" подтвердили продление контракта на поставку газа в Молдову сроком на пять лет.
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. По итогам завершившихся 29 октября переговоров Алексея Миллера, вице-премьера Молдовы Андрея Спыну и председателя правления "Молдовагаза" Вадима Чебана подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Газпром".
"Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях", – говорится в сообщении.
В 2020 году "Газпром" поставил в Молдову 3,05 миллиарда кубометров газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 миллиарда кубометров).
АО "Молдовагаз" – совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.
Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли
.
В то же время Молдовы начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".