https://ru.sputnik.md/20211029/gazprom-peregovory-moldovagaz-46031021.html

Эксперт: "Газпром" проявил гибкость в переговорах с "Молдовагазом"

Эксперт: "Газпром" проявил гибкость в переговорах с "Молдовагазом"

Эксперт отметил терпение и взаимопонимание российской и молдавской сторон

2021-10-29T21:55+0300

2021-10-29T21:55+0300

2021-10-29T22:30+0300

экономика

россия

молдова

газпром

соглашение

"молдовагаз"

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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Нужно поздравить переговорщиков и со стороны "Газпрома" и со стороны "Молдовагаз", сумевших добиться взаимовыгодного результата переговоров, считает экс-вице премьер, бывший министра экономики Александр Муравский.Он также считает, что Молдова получила возможность определенной энергетической стабильности на ближайшие пять лет. "И эта стабильность наступит уже через два дня", – резюмировал Муравский.Отметим в этой связи также и заявление депутата PAS Раду Мариана о том, что цена контракта на газ будет "значительно меньше рыночной". Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время Молдовы начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211029/peregovory-gazprom-tsena-gaz-moldova-46028042.html

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россия, молдова, газпром, соглашение, "молдовагаз"