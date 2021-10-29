https://ru.sputnik.md/20211029/gde-v-kishineve-29-oktyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46002699.html

Где в Кишиневе 29 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 29 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00

2021-10-29T09:44+0300

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автобус

троллейбус

вакцинация

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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 29 октября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр на проспекте Штефан чел Маре, у ТЦ Unic.Автобус отправится в Бубуечь и будет находиться на улице Тоадер Бубуиог, возле примэрии.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 30 октябряТроллейбус разместится в секторе Центр на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".Автобус отправится в сектор Центр и будет находиться на улице Армянской, возле входа на Центральный рынок.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

автобус, троллейбус, вакцинация