https://ru.sputnik.md/20211029/generator-kislorod-covid-moldexpo-46021266.html

Власти Кишинева просят установить генератор кислорода в COVID-центре на Moldexpo

Власти Кишинева просят установить генератор кислорода в COVID-центре на Moldexpo

Что ответили в Минздраве Молдовы на просьбу властей Кишинева обеспечить больницы всем необходимым в борьбе с ковид

2021-10-29T17:04+0300

2021-10-29T17:04+0300

2021-10-29T17:07+0300

кишинев

мэрия

минздрав

коронавирус

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Чрезвычайная комиссия общественного здоровья муниципия Кишинев попросила министерство здравоохранения установить генератор кислорода в муниципальном COVID-центре на Moldexpo. Также, по мнению комиссии, необходимо обеспечить медучреждения оборудованием и противовирусными препаратами для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в решении комиссии от 29 октября.В тексте документа городская комиссия принимает к сведению новые ограничения, установленные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья (НЧКОЗ), подтверждает и продлевает действие красного кода на территории муниципия и просит Минздрав обеспечить столичные учреждения всем необходимым для лечения коронавируса.Отдельным пунктом столичные власти выделили просьбу о немедленной установке генератора кислорода в COVID-центре на Moldexpo, чтобы избежать "наступления неблагоприятных последствий".В Минздраве в свою очередь отметили, что в настоящее время медучреждения используют несколько источников обеспечения кислородом. Это генераторы и концентраторы кислорода, а также баллоны с жидким и газообразным кислородом.Каждое медицинское учреждение, по данным Минздрава, в стране обеспечено соответствующим оборудованием и использует один или несколько источников подачи кислорода, упомянутых выше.Новые ограничения НЧКОЗНапомним, действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове продлено до 30 ноября. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.C 8 ноября в Молдове будет запрещено проводить частные мероприятия. До тех пор их разрешается проводить только с участием не более 50 человек в закрытых помещениях или не более 100 человек на открытом воздухе.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами.НЧКОЗ обязала ЦИК организовать местные выборы 21 ноября со строгим соблюдением эпидемиологических мер. При этом граждане с симптомами острой респираторной инфекции (температура тела выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и другое) должны будут записаться в список голосования на дому, также такие граждане смогут проголосовать на участке после 15.00 (при наличии перчаток, маски, с минимальным контактом с другими людьми и обязательном проветривании помещения.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

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https://ru.sputnik.md/20211019/shelar-strannosty-antikovidnye-meri-moldova-45530901.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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кишинев, мэрия, минздрав, в молдове, молдова