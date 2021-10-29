https://ru.sputnik.md/20211029/ignat-pochemu-v-moldove-rastut-tseny-na-khleb-45936978.html
Игнат: почему в Молдове растут цены на хлеб
Игнат: почему в Молдове растут цены на хлеб
Эксперт объяснил, почему богатый урожай зерновых в Молдове обернулся подорожанием хлеба и хлебобулочных изделий.
2021-10-29T09:00+0300
2021-10-29T09:00+0300
2021-10-29T09:00+0300
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экспертиза
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хлеб
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Игнат: почему в Молдове растут цены на хлеб
Игнат: почему в Молдове растут цены на хлеб
Министр сельского хозяйства Виорел Герчиу в эфире одного из телеканалов не исключил, что цены на хлебобулочные изделия в Молдове продолжат расти. По его словам, все будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на ресурсы, которые используют в производстве.Недавно во многих магазинах страны подорожание на ряд хлебобулочных изделий составило до 50 банов. Цены на зерновые и хлеб повысились не из-за хорошего урожая этого года, а из-за роста стоимости энергоносителей и мировой конъюнктуры – на маленьком рынке Молдовы стоимость энергоносителей зависит от их стоимости на соседних рынках и международных биржах. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Анатолий Игнат.Игнат уверен, что нынешняя цена хлеба приближается к его реальной себестоимости, уходя от социальных целей, которые долгие годы пытались поддерживать разные правительства Молдовы."Сдерживание цен на социально значимые продукты чревато накоплением клубка проблем, который будет очень сложно распутать. Сегодня цены на хлеб стабилизируются, и это очень хорошо", - заключил экономист.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, цена, рост цен, хлеб
Игнат: почему в Молдове растут цены на хлеб
Эксперт объяснил, почему богатый урожай зерновых в Молдове обернулся подорожанием хлеба и хлебобулочных изделий.
Министр сельского хозяйства Виорел Герчиу в эфире одного из телеканалов не исключил, что цены на хлебобулочные изделия в Молдове продолжат расти. По его словам, все будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на ресурсы, которые используют в производстве.
Недавно во многих магазинах страны подорожание на ряд хлебобулочных изделий составило до 50 банов. Цены на зерновые и хлеб повысились не из-за хорошего урожая этого года, а из-за роста стоимости энергоносителей и мировой конъюнктуры – на маленьком рынке Молдовы стоимость энергоносителей зависит от их стоимости на соседних рынках и международных биржах. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал экономический эксперт Анатолий Игнат.
"Это объективные причины, и, если отойти от реалий социализма, где хлеб стоил 16 копеек, я думаю, что сегодня это реальная стоимость хлеба", - считает эксперт.
Игнат уверен, что нынешняя цена хлеба приближается к его реальной себестоимости, уходя от социальных целей, которые долгие годы пытались поддерживать разные правительства Молдовы.
"Сдерживание цен на социально значимые продукты чревато накоплением клубка проблем, который будет очень сложно распутать. Сегодня цены на хлеб стабилизируются, и это очень хорошо", - заключил экономист.