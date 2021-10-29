https://ru.sputnik.md/20211029/igor-dodon-vaktsina-koronavirus-sputnik-v-46016015.html
Игорь Додон вакцинировался от коронавируса "Спутником V"
Игорь Додон вакцинировался от коронавируса "Спутником V"
Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает эту вакцину самой эффективной и безопасной.
2021-10-29T15:36+0300
2021-10-29T15:36+0300
2021-10-29T16:49+0300
игорь додон
вакцина
спутник v
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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Экс-президент и глава Партии социалистов Игорь Додон вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом Додон сообщил в своем телеграм-канале.Прививка - это самый надежный способ остановить пандемию, пишет экс-президент."Хочу посоветовать молдавским властям в срочном порядке договориться с РФ о поступлении российской вакцины в РМ. Уверен, что, учитывая большой спрос и доверие наших сограждан к "Спутнику V", доставка миллиона доз этого препарата позволит в кратчайшие сроки удвоить число вакцинированных в нашей стране и преодолеть текущий кризис в системе здравоохранения”, - добавил Додон.Отметим, как сообщила глава Минздрава Алла Немеренко на пресс-конференции 27 октября, молдавские власти продолжают переговоры с российской стороной для закупки вакцины против коронавируса "Спутник V"."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ru.sputnik.md/20211027/nemerenko-nadeemsya-kak-mozhno-skoree-podpisat-kontrakt-o-zakupke-sputnika-v-45936454.html
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Евгений Чебан
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игорь додон, вакцина, спутник v
Игорь Додон вакцинировался от коронавируса "Спутником V"
15:36 29.10.2021 (обновлено: 16:49 29.10.2021)
Бывший президент Молдовы считает эту вакцину самой эффективной и безопасной.
КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Экс-президент и глава Партии социалистов Игорь Додон вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом Додон сообщил в своем телеграм-канале.
Несмотря на то, что у меня все еще есть антитела к коронавирусу, я все-таки решил привиться. Конечно, "Спутником", потому что считаю эту вакцину самой эффективной и безопасной, что подтверждено ее использованием в более чем 60 странах мира
Игорь Додон
Экс-президент и глава Партии социалистов
Прививка - это самый надежный способ остановить пандемию, пишет экс-президент.
"Хочу посоветовать молдавским властям в срочном порядке договориться с РФ о поступлении российской вакцины в РМ. Уверен, что, учитывая большой спрос и доверие наших сограждан к "Спутнику V", доставка миллиона доз этого препарата позволит в кратчайшие сроки удвоить число вакцинированных в нашей стране и преодолеть текущий кризис в системе здравоохранения”, - добавил Додон.
Отметим, как сообщила глава Минздрава Алла Немеренко на пресс-конференции 27 октября, молдавские власти продолжают переговоры с российской стороной для закупки вакцины против коронавируса "Спутник V".
"Спутник V" в Молдове
В Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.
Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.