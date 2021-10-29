https://ru.sputnik.md/20211029/igor-dodon-vaktsina-koronavirus-sputnik-v-46016015.html

Игорь Додон вакцинировался от коронавируса "Спутником V"

Игорь Додон вакцинировался от коронавируса "Спутником V"

Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает эту вакцину самой эффективной и безопасной.

2021-10-29T15:36+0300

2021-10-29T15:36+0300

2021-10-29T16:49+0300

игорь додон

вакцина

спутник v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2642/49/26424987_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8deaa8b7efc90eb4f139c4e07016d9c6.jpg

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Экс-президент и глава Партии социалистов Игорь Додон вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом Додон сообщил в своем телеграм-канале.Прививка - это самый надежный способ остановить пандемию, пишет экс-президент."Хочу посоветовать молдавским властям в срочном порядке договориться с РФ о поступлении российской вакцины в РМ. Уверен, что, учитывая большой спрос и доверие наших сограждан к "Спутнику V", доставка миллиона доз этого препарата позволит в кратчайшие сроки удвоить число вакцинированных в нашей стране и преодолеть текущий кризис в системе здравоохранения”, - добавил Додон.Отметим, как сообщила глава Минздрава Алла Немеренко на пресс-конференции 27 октября, молдавские власти продолжают переговоры с российской стороной для закупки вакцины против коронавируса "Спутник V"."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ru.sputnik.md/20211027/nemerenko-nadeemsya-kak-mozhno-skoree-podpisat-kontrakt-o-zakupke-sputnika-v-45936454.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

игорь додон, вакцина, спутник v