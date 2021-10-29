https://ru.sputnik.md/20211029/krym-ugolovnoe-delo-khischenie-skifskoe-zoloto-46005569.html
Крым призывает возбудить уголовное дело из-за хищение скифского золота
Крым призывает возбудить уголовное дело из-за хищение скифского золота
Крым призывает возбудить уголовное дело из-за хищение скифского золота
2021-10-29T11:13+0300
2021-10-29T11:13+0300
2021-10-29T11:13+0300
уголовное дело
хищение
крым
скифское золото
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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. По факту хищения крымской коллекции скифского золота следует возбудить головное дело, заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов. В этом деле музеи Крыма стоит признать потерпевшими, передает РИА Новости.Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией."Итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока неустановленных лиц на территории Нидерландов", - сказал Молохов.По его словам, ситуация со скифским золотом подпадает под несколько статей Уголовного кодекса РФ. В их числе - статья 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой), санкция статьи - лишение свободы на срок до 15 лет. А также статья 190 УК РФ (невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей) - лишение свободы на срок до восьми лет.
https://ru.sputnik.md/20211027/zoloto-razdora-45960313.html
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уголовное дело, хищение, крым, скифское золото
Крым призывает возбудить уголовное дело из-за хищение скифского золота
По информации эксперта, ситуация со скифским золотом подпадает под несколько статей Уголовного кодекса России.
КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik.
По факту хищения крымской коллекции скифского золота следует возбудить головное дело, заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов. В этом деле музеи Крыма стоит признать потерпевшими, передает РИА Новости
.
Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
"Итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока неустановленных лиц на территории Нидерландов", - сказал Молохов.
По его словам, ситуация со скифским золотом подпадает под несколько статей Уголовного кодекса РФ. В их числе - статья 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой), санкция статьи - лишение свободы на срок до 15 лет. А также статья 190 УК РФ (невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей) - лишение свободы на срок до восьми лет.