Революция Meta: что произойдет с Facebook после переименования

О планах по созданию "метавселенной" Цукерберг заявлял еще в июне 2021 года. Тогда он описал "метавселенную" как трехмерную виртуальную реальность, которая будет доступна с разных устройств и в которой пользователи со всего мира смогут общаться, работать и развлекаться.