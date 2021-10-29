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Революция Meta: что произойдет с Facebook после переименования
Революция Meta: что произойдет с Facebook после переименования
С презентацией нового бренда компании выступил сам Цукерберг. По его задумке, название Meta отражает "метавселенную"
2021-10-29T20:02+0300
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Революция Meta: что произойдет с Facebook после переименования

20:02 29.10.2021
Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил в четверг, что основанная им компания сменила название на Meta.
© REUTERS / Facebook

С презентацией нового бренда выступил сам Цукерберг. По его задумке, название Meta отражает "метавселенную", которая не просто будет в центре внимания, но станет новой версией интернета.

С презентацией нового бренда выступил сам Цукерберг. По его задумке, название Meta отражает &quot;метавселенную&quot;, которая не просто будет в центре внимания, но станет новой версией интернета. - Sputnik Молдова
1/8
© REUTERS / Facebook

С презентацией нового бренда выступил сам Цукерберг. По его задумке, название Meta отражает "метавселенную", которая не просто будет в центре внимания, но станет новой версией интернета.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Justin Sullivan

Ребрендинг компании не отразится на названии соцсетей и мессенджеров компании – Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.

Ребрендинг компании не отразится на названии соцсетей и мессенджеров компании – Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Getty Images North America / Justin Sullivan

Ребрендинг компании не отразится на названии соцсетей и мессенджеров компании – Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.

© AP Photo / Tony Avelar

"Новое имя отражает весь путь, который мы прошли, и будущее, которые мы хотим построить. Теперь мы хотим быть не просто Facebook... Я хочу, чтобы мы воспринимались как компания-разработчик метавселенной", — пояснил Цукерберг.

&quot;Новое имя отражает весь путь, который мы прошли, и будущее, которые мы хотим построить. Теперь мы хотим быть не просто Facebook... Я хочу, чтобы мы воспринимались как компания-разработчик метавселенной&quot;, — пояснил Цукерберг. - Sputnik Молдова
3/8
© AP Photo / Tony Avelar

"Новое имя отражает весь путь, который мы прошли, и будущее, которые мы хотим построить. Теперь мы хотим быть не просто Facebook... Я хочу, чтобы мы воспринимались как компания-разработчик метавселенной", — пояснил Цукерберг.

© REUTERS / Facebook

О планах по созданию "метавселенной" Цукерберг заявлял еще в июне 2021 года. Тогда он описал "метавселенную" как трехмерную виртуальную реальность, которая будет доступна с разных устройств и в которой пользователи со всего мира смогут общаться, работать и развлекаться.

О планах по созданию &quot;метавселенной&quot; Цукерберг заявлял еще в июне 2021 года. Тогда он описал &quot;метавселенную&quot; как трехмерную виртуальную реальность, которая будет доступна с разных устройств и в которой пользователи со всего мира смогут общаться, работать и развлекаться. - Sputnik Молдова
4/8
© REUTERS / Facebook

О планах по созданию "метавселенной" Цукерберг заявлял еще в июне 2021 года. Тогда он описал "метавселенную" как трехмерную виртуальную реальность, которая будет доступна с разных устройств и в которой пользователи со всего мира смогут общаться, работать и развлекаться.

© REUTERS / Facebook

"Чувствовать присутствие другого человека — это высшая мечта социальных технологий. Вот почему мы решили сосредоточиться на этом”, — отметил создатель Facebook.

&quot;Чувствовать присутствие другого человека — это высшая мечта социальных технологий. Вот почему мы решили сосредоточиться на этом”, — отметил создатель Facebook. - Sputnik Молдова
5/8
© REUTERS / Facebook

"Чувствовать присутствие другого человека — это высшая мечта социальных технологий. Вот почему мы решили сосредоточиться на этом”, — отметил создатель Facebook.

© REUTERS / Facebook

Главным качеством метавселенной, а, значит, и интернета в будущем, будет ощущение присутствия — как будто вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте, утверждает Цукерберг.

Главным качеством метавселенной, а, значит, и интернета в будущем, будет ощущение присутствия — как будто вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте, утверждает Цукерберг. - Sputnik Молдова
6/8
© REUTERS / Facebook

Главным качеством метавселенной, а, значит, и интернета в будущем, будет ощущение присутствия — как будто вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте, утверждает Цукерберг.

© REUTERS / Facebook

Для воплощения идеи по созданию "метавселенной", компания будет разбита на два подразделения: первое будет заниматься уже работающими сервисами, а второе будет заниматься разработкой новых платформ и технологий.

Для воплощения идеи по созданию &quot;метавселенной&quot;, компания будет разбита на два подразделения: первое будет заниматься уже работающими сервисами, а второе будет заниматься разработкой новых платформ и технологий. - Sputnik Молдова
7/8
© REUTERS / Facebook

Для воплощения идеи по созданию "метавселенной", компания будет разбита на два подразделения: первое будет заниматься уже работающими сервисами, а второе будет заниматься разработкой новых платформ и технологий.

© AFP 2021 / Noah Berger

Специалисты отмечают, что после объявления Цукерберга о ребрендинге акции Facebook начали расти. Пока — на 3%

Специалисты отмечают, что после объявления Цукерберга о ребрендинге акции Facebook начали расти. Пока — на 3% - Sputnik Молдова
8/8
© AFP 2021 / Noah Berger

Специалисты отмечают, что после объявления Цукерберга о ребрендинге акции Facebook начали расти. Пока — на 3%

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