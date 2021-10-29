Революция Meta: что произойдет с Facebook после переименования

С презентацией нового бренда выступил сам Цукерберг. По его задумке, название Meta отражает "метавселенную", которая не просто будет в центре внимания, но станет новой версией интернета.
С презентацией нового бренда выступил сам Цукерберг. По его задумке, название Meta отражает "метавселенную", которая не просто будет в центре внимания, но станет новой версией интернета.
Ребрендинг компании не отразится на названии соцсетей и мессенджеров компании – Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.
Ребрендинг компании не отразится на названии соцсетей и мессенджеров компании – Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.
"Новое имя отражает весь путь, который мы прошли, и будущее, которые мы хотим построить. Теперь мы хотим быть не просто Facebook... Я хочу, чтобы мы воспринимались как компания-разработчик метавселенной", — пояснил Цукерберг.
"Новое имя отражает весь путь, который мы прошли, и будущее, которые мы хотим построить. Теперь мы хотим быть не просто Facebook... Я хочу, чтобы мы воспринимались как компания-разработчик метавселенной", — пояснил Цукерберг.
О планах по созданию "метавселенной" Цукерберг заявлял еще в июне 2021 года. Тогда он описал "метавселенную" как трехмерную виртуальную реальность, которая будет доступна с разных устройств и в которой пользователи со всего мира смогут общаться, работать и развлекаться.
О планах по созданию "метавселенной" Цукерберг заявлял еще в июне 2021 года. Тогда он описал "метавселенную" как трехмерную виртуальную реальность, которая будет доступна с разных устройств и в которой пользователи со всего мира смогут общаться, работать и развлекаться.
"Чувствовать присутствие другого человека — это высшая мечта социальных технологий. Вот почему мы решили сосредоточиться на этом”, — отметил создатель Facebook.
"Чувствовать присутствие другого человека — это высшая мечта социальных технологий. Вот почему мы решили сосредоточиться на этом”, — отметил создатель Facebook.
Главным качеством метавселенной, а, значит, и интернета в будущем, будет ощущение присутствия — как будто вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте, утверждает Цукерберг.
Главным качеством метавселенной, а, значит, и интернета в будущем, будет ощущение присутствия — как будто вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте, утверждает Цукерберг.
Для воплощения идеи по созданию "метавселенной", компания будет разбита на два подразделения: первое будет заниматься уже работающими сервисами, а второе будет заниматься разработкой новых платформ и технологий.
Для воплощения идеи по созданию "метавселенной", компания будет разбита на два подразделения: первое будет заниматься уже работающими сервисами, а второе будет заниматься разработкой новых платформ и технологий.
Специалисты отмечают, что после объявления Цукерберга о ребрендинге акции Facebook начали расти. Пока — на 3%
Специалисты отмечают, что после объявления Цукерберга о ребрендинге акции Facebook начали расти. Пока — на 3%