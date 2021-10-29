https://ru.sputnik.md/20211029/mir-zavisit-prirodnyy-gaz-45934787.html

Пикин: почему мир зависит от природного газа

Пикин: почему мир зависит от природного газа

Директор Фонда энергетического развития рассказал о тенденциях ухода от газовой зависимости и переходе к зеленой энергетике

2021-10-29T08:00+0300

2021-10-29T08:00+0300

2021-10-29T08:00+0300

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Пикин: почему мир зависит от природного газа Пикин: почему мир зависит от природного газа

Любую энергетику нужно резервировать на случай, если что-то пойдет не так. В случае если государства, стремясь снизить зависимость от газа, начнут массово переходить к зеленой энергетике, им все равно нужно иметь резерв, который можно обеспечить только энергией атома или газа. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.На фоне мирового повышения цен на энергоносители, лидеры стран-членов Евросоюза (ЕС) призвали Еврокомиссию (ЕК) изучить работу газового рынка. Также в числе поручений ЕК – повышение устойчивости энергетической системы ЕС, переход к климатической нейтральности и направление инвестиций Европейского инвестиционного банка на переход к зеленой энергетике.Пикин уточнил, что сегодня нет технологий промышленного назначения, которые могли бы использовать для перевода газового отопления на что-то другое. Есть электрическое отопление, но оно намного дороже газового, хотя, при стоимости газа в 2000 долларов за тысячу кубометров разница сокращается, но электроэнергия при этом тоже выросла в цене."Можно вернуться в средние века и перейти на хворост, дрова или уголь, но это не соответствует целям зеленого перехода. Жители Европы пользуются в основном газовым отоплением. Идут разговоры о замене газа на водород, но пока нет промышленных образцов, которые бы внедряли, продавали и устанавливали. Появление их возможно в лучшем случае к середине века. Бытовой котел на водороде существует пока только в лаборатории", - заключил собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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