https://ru.sputnik.md/20211029/moldova-zaklyuchila-kontrakt-s-gazpromom-na-5-let-46029236.html

Молдова заключила контракт с "Газпромом" на 5 лет

Молдова заключила контракт с "Газпромом" на 5 лет

Молдавское правительство пришло к соглашению с "Газпромом" на поставку газа в республику на переговорах в Санкт-Петербурге.

2021-10-29T20:44+0300

2021-10-29T20:44+0300

2021-10-29T22:31+0300

молдова

контракт

"газпром"

газ

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Молдавское правительство пришло к соглашению с "Газпромом" на переговорах в Санкт-Петербурге. Контракт заключен на пять лет в вступает в силу с первого ноября 2021 года.Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Сообщается, что по соглашению, предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет, "по формуле, предложенной молдавской стороной".Утверждается также, что стороны достигли взаимопонимания по вопросу задолженности Молдовы российскому поставщику, в связи с чем продолжатся переговоры по согласованию платежного календаря.В 2020 году "Газпром" поставил в Молдову 3,05 миллиарда кубометров газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 миллиарда кубометров).АО "Молдовагаз" – совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдовы начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211029/peregovory-gazprom-tsena-gaz-moldova-46028042.html

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молдова, контракт, "газпром", газ, андрей спыну