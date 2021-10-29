https://ru.sputnik.md/20211029/naftogaz-postavka-gaz-moldova-46013427.html

Украинский "Нафтогаз" начал поставку 500 тысяч кубометров газа в Молдову

Украинский "Нафтогаз" начал поставку 500 тысяч кубометров газа в Молдову

Украинская компания выиграла очередной тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom

2021-10-29T14:41+0300

2021-10-29T14:41+0300

2021-10-29T14:41+0300

нафтогаз

газ

поставки газа

общество

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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. "Нафтогаз Украины" объявил о поставке в Молдову 500 тысяч кубометров газа. Сообщение опубликовано на официальном сайте компании."Национальная акционерная компания продолжит участие в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объемов газа. В случае одобрения тендерного предложения "Нафтогаз" готов поставить необходимые объемы газа в Молдову”, - добавили в “Нафтогазе”.В сообщении уточняется, что контракт на поставку этой партии газа оформлен как дополнительный договор к рамочному соглашению между "Нафтогазом" и молдавским госпредприятием Energocom.Отметим, вечером 28 октября стало известно, что очередной тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграла украинская компания "Нафтогаз".Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

https://ru.sputnik.md/20211028/postavschik-gaz-moldova-28-oktyabrya-45996220.html

https://ru.sputnik.md/20211029/spynu-peregovory-s-gazpromom-v-sankt-peterburge-prodolzhayutsya-46001134.html

https://ru.sputnik.md/20211029/peskov-poka-de-fakto-dogovoritsya-ne-udalos-vopros-o-kontrakte-s-moldovoy-ostaetsya-46011444.html

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нафтогаз, газ, поставки газа