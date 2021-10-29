https://ru.sputnik.md/20211029/nato-posledniy-den-moskva-46021935.html

Прощай, НАТО: последний рабочий день информбюро альянса в Москве

Прощай, НАТО: последний рабочий день информбюро альянса в Москве

Как прошел последний рабочий день инфорбюро Североатлантического альянса в Москве

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В последний рабочий день Информационного бюро НАТО в Москве табличку на здании заклеили скотчем.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 18 октября о прекращении работы московского информбюро НАТО, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии.На видео неизвестный мужчина, достав инструменты из автомобиля с дипломатическими номерами, заклеивает табличку на стене здания. Также видно, как из здания выходят несколько человек, после чего дверь закрывают на ключ.В МИД РФ ранее также объявили о приостановке работы российского постпредства при НАТО с 1 ноября. Лавров сообщил, что для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявления российской стороны сказал, что в альянсе сожалеют об этом решении и оно не будет способствовать диалогу и взаимопониманию. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не пострадает от закрытия информбюро Североатлантического альянса, поскольку "диалога и так не было, а фактическое положение дел теперь оформлено де-юре".

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