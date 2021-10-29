https://ru.sputnik.md/20211029/opros-kurs-moldova-46026145.html

Опрос: все меньше граждан поддерживает курс новых властей Молдовы

Опрос: все меньше граждан поддерживает курс новых властей Молдовы

По результатам опроса, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, расклад сил в парламенте существенно бы не изменился.

2021-10-29T22:24+0300

2021-10-29T22:24+0300

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КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Количество граждан Молдовы, считающих, что страна движется в правильном направлении снизилось по сравнению с июлем 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией iData.Почти половина респондентов (47%) считают, что дела в Республике Молдова идут в правильном направлении и 40,0% считают, что это не так. Следует отметить, что процент людей, считающих, что дела в Республике Молдова идут в правильном направлении, снижается по сравнению с данными опубликованного в июле предвыборного барометра (52,4%).На вопрос, за кого бы вы проголосовали на выборах уже в это воскресенье, 35,3% участников опроса проголосовали бы за Партию действия и солидарности (PAS); 20,5% выбрали бы Блок коммунистов и социалистов; 7,2% поддержали бы партию "Шор".Меньше избирательного порога набрали бы следующие партии: Наша партия – 2,1%; Платформа "Достоинство и правда" – 2,9%; AUR Молдова – 0,9%.Согласно результатам исследования, президент Майя Санду продолжает пользоваться наибольшим доверием граждан – 37,8%, за ней следует глава ПСРМ Игорь Додон с 15,5%. Среди других популярных политиков: Илан Шор – 4,3%; Владимир Воронин – 3,0%; Ренато Усатый – 2,7%; Ион Чебан – 2,3%; Ирина Влах – 1,8%; Андрей Нэстасе – 1,4%; и Игорь Гросу – 0,4%. При этом 21% респондентов ни за кого не проголосовали бы.По мнению респондентов, наиболее активными политиками за последние 30 дней были Майя Санду (30,8%) и Игорь Додон (14,2%), Игорь Гросу (7%), Ион Чебан (4,1%) и Наталья Гаврилица (3,5%). Авторы исследования отмечают, что мэр столицы Ион Чебан впервые вошел в четверку активных политиков за последний месяц.Количество желающих присоединиться к Европейскому Союзу снижается по сравнению с результатами июльского поствыборного барометра, но по-прежнему составляет абсолютное большинство. Так, 69,9% респондентов поддерживают вступление в Европейский Союз. Тенденция к снижению также наблюдается среди сторонников союза с Румынией (38,9% за, по сравнению с 41,2% в июльском опросе).Среди желающих вступить в Евразийский экономический союз зарегистрирован рост – 38,3% по сравнению с 37,5% в июле. Увеличивается и процент желающих вступить в НАТО – 33,4% по сравнению с 27,7% в предыдущем опросе.

https://ru.sputnik.md/20210924/opros-putin-doverie-bolee-64-rossiyan-45021086.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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опрос, молдова, граждане молдовы, курс, власть