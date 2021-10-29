https://ru.sputnik.md/20211029/peregovory-gazprom-tsena-gaz-moldova-46028042.html

Переговоры с "Газпромом": какой может быть цена на газ для Молдовы?

Переговоры с "Газпромом": какой может быть цена на газ для Молдовы?

Переговоры с "Газпромом" продолжаются: экс-министр энергетики Молдовы предположил, какой может оказаться цена на газ для республики

2021-10-29T20:31+0300

2021-10-29T20:31+0300

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Газовая тема – самая обсуждаемая в Молдове. Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено до конца октября. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Переговоры по соглашению о поставках газа в республику продолжаются. Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Президент Молдовы Майя Санду на брифинге в четверг заявила, что власти страны рассчитывают на заключение выгодного долгосрочного контракта с "Газпромом". Почему у Молдовы появились проблемы с газом? Как у страны сформировались долги за природный газ? И в чем проблема газового спора между "Газпромом" и "Молдовагазом"? Эти и другие вопросы обсудили в радиостудии Sputnik Молдова с бывшим министром энергетики Молдовы Якобом Тимчуком.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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