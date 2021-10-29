Песков: пока де-факто договориться не удалось, вопрос о контракте с Молдовой остается
13:06 29.10.2021 (обновлено: 13:16 29.10.2021)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Наталья Селиверстова/
Дмитрий Песков подчеркнул, что "Газпром" открыт для продолжения переговоров.
КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Пока де-факто договориться с Молдовой по газу не удалось, существует растущая задолженность, передает РИА Новости. Вопрос о новом контракте остается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдовы перед "Газпромом", задолженность весьма серьезная, растущая, это первое. И существует непосредственно связанный с этой задолженностью вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь", - заявил Песков.
"Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдовы перед "Газпромом", задолженность весьма серьезная, растущая, это первое. И существует непосредственно связанный с этой задолженностью вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь", - заявил Песков.
"Конечно же, "Газпром" открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию с переговорами по газу с Молдовой.
"Газпром не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания", - подчеркнул он.
Отвечая на уточняющий вопрос о сплочении других государств вокруг поставок газа в Молдову, Песков отметил, что Молдова сама к ним обращается.
"О каком сплочении вы говорите? Это не сплочение. Молдова к ним обращается и покупает газ по цене, которая дороже, чем, например, та цена, которая обсуждалась на переговорах. Но здесь мы не можем комментировать действия молдавской стороны", - пояснил он.
Песков также высказался по вопросу имиджа "Газпрома" и влиянии на него ситуации с Молдовой.
"К имиджу "Газпрома" это никакого отношения не имеет, и имидж "Газпрома" великолепен. Вы все слышали и знаете неоднократно озвученное за последние несколько недель заявление европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" выполняет все взятые на себя обязательства. Поэтому к имиджу "Газпрома" это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос, как эта ситуация сказывается на внешнеполитическом имидже России, Песков подчеркнул, что, по мнению Кремля, она никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России.
"К имиджу "Газпрома" это никакого отношения не имеет, и имидж "Газпрома" великолепен. Вы все слышали и знаете неоднократно озвученное за последние несколько недель заявление европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" выполняет все взятые на себя обязательства. Поэтому к имиджу "Газпрома" это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос, как эта ситуация сказывается на внешнеполитическом имидже России, Песков подчеркнул, что, по мнению Кремля, она никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
ЧП в Молдове
Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.
Поставка произойдет в среду, 27 октября, сообщает Агентство публичной собственности. Никаких других подробностей не сообщается.