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https://ru.sputnik.md/20211029/peskov-poka-de-fakto-dogovoritsya-ne-udalos-vopros-o-kontrakte-s-moldovoy-ostaetsya-46011444.html
Песков: пока де-факто договориться не удалось, вопрос о контракте с Молдовой остается
Песков: пока де-факто договориться не удалось, вопрос о контракте с Молдовой остается
Дмитрий Песков подчеркнул, что "Газпром" открыт для продолжения переговоров. 29.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-29T13:06+0300
2021-10-29T13:16+0300
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Пока де-факто договориться с Молдовой по газу не удалось, существует растущая задолженность, передает РИА Новости. Вопрос о новом контракте остается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдовы перед "Газпромом", задолженность весьма серьезная, растущая, это первое. И существует непосредственно связанный с этой задолженностью вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь", - заявил Песков."Газпром не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания", - подчеркнул он.Отвечая на уточняющий вопрос о сплочении других государств вокруг поставок газа в Молдову, Песков отметил, что Молдова сама к ним обращается."О каком сплочении вы говорите? Это не сплочение. Молдова к ним обращается и покупает газ по цене, которая дороже, чем, например, та цена, которая обсуждалась на переговорах. Но здесь мы не можем комментировать действия молдавской стороны", - пояснил он.Песков также высказался по вопросу имиджа "Газпрома" и влиянии на него ситуации с Молдовой."К имиджу "Газпрома" это никакого отношения не имеет, и имидж "Газпрома" великолепен. Вы все слышали и знаете неоднократно озвученное за последние несколько недель заявление европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" выполняет все взятые на себя обязательства. Поэтому к имиджу "Газпрома" это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос", - сказал Песков журналистам.Отвечая на уточняющий вопрос, как эта ситуация сказывается на внешнеполитическом имидже России, Песков подчеркнул, что, по мнению Кремля, она никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.Поставка произойдет в среду, 27 октября, сообщает Агентство публичной собственности. Никаких других подробностей не сообщается.
https://ru.sputnik.md/20211027/peskov-politicheskiy-usloviy-pri-peregovorakh-rf-i-moldovy-net-i-byt-ne-mozhet-45937962.html
https://ru.sputnik.md/20211029/bez-kontrakta-s-gazpromom-moldova-potratit-800-millionov-evro-na-import-gaza-46003516.html
https://ru.sputnik.md/20211028/sandu-vizit-russia-45991676.html
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дмитрий песков

Песков: пока де-факто договориться не удалось, вопрос о контракте с Молдовой остается

13:06 29.10.2021 (обновлено: 13:16 29.10.2021)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Дмитрий Песков подчеркнул, что "Газпром" открыт для продолжения переговоров.
КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Пока де-факто договориться с Молдовой по газу не удалось, существует растущая задолженность, передает РИА Новости. Вопрос о новом контракте остается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдовы перед "Газпромом", задолженность весьма серьезная, растущая, это первое. И существует непосредственно связанный с этой задолженностью вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь", - заявил Песков.
"Конечно же, "Газпром" открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию с переговорами по газу с Молдовой.
"Газпром не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания", - подчеркнул он.
Отвечая на уточняющий вопрос о сплочении других государств вокруг поставок газа в Молдову, Песков отметил, что Молдова сама к ним обращается.
"О каком сплочении вы говорите? Это не сплочение. Молдова к ним обращается и покупает газ по цене, которая дороже, чем, например, та цена, которая обсуждалась на переговорах. Но здесь мы не можем комментировать действия молдавской стороны", - пояснил он.
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Песков также высказался по вопросу имиджа "Газпрома" и влиянии на него ситуации с Молдовой.

"К имиджу "Газпрома" это никакого отношения не имеет, и имидж "Газпрома" великолепен. Вы все слышали и знаете неоднократно озвученное за последние несколько недель заявление европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" выполняет все взятые на себя обязательства. Поэтому к имиджу "Газпрома" это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, как эта ситуация сказывается на внешнеполитическом имидже России, Песков подчеркнул, что, по мнению Кремля, она никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России.
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10:22

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
Брифинг Майи Санду по итогам заседания Совета безопасности - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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Вчера, 18:22

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.
Поставка произойдет в среду, 27 октября, сообщает Агентство публичной собственности. Никаких других подробностей не сообщается.
Андрей Спыну и Вадим Чебан на переговорах с председателем Газпрома - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
Спыну: переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге продолжаются
08:58
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