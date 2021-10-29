https://ru.sputnik.md/20211029/pogodnye-rekordy-45994227.html
Погодные рекорды Молдовы 29 октября
Погодные рекорды Молдовы 29 октября
Самые высокие и самые низкие температуры в истории наблюдений в Молдове
2021-10-29T00:01+0300
2021-10-29T00:01+0300
2021-10-29T00:01+0300
в молдове
синоптики
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 октября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 29 октября 1912 года столбик термометра опустился до –10,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2013 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +23,9 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20200904/kogda-klimat-gubit-tsivilizatsiyu---uchenye-o-tayne-ostrova-paskhi-31555174.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, синоптики, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 29 октября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 октября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 29 октября 1912 года столбик термометра опустился до –10,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2013 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +23,9 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.