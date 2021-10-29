Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211029/pogodnye-rekordy-45994227.html
Погодные рекорды Молдовы 29 октября
Погодные рекорды Молдовы 29 октября
Самые высокие и самые низкие температуры в истории наблюдений в Молдове
2021-10-29T00:01+0300
2021-10-29T00:01+0300
в молдове
синоптики
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a6221116e7e627e18d033981e621732.jpg
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 октября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 29 октября 1912 года столбик термометра опустился до –10,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2013 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +23,9 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20200904/kogda-klimat-gubit-tsivilizatsiyu---uchenye-o-tayne-ostrova-paskhi-31555174.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd371ca79224f0caeb624ab8b57a422d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, синоптики, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 29 октября

00:01 29.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 октября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 29 октября 1912 года столбик термометра опустился до –10,8 градуса по Цельсию.
000 - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2020
Когда климат губит цивилизацию - ученые о тайне острова Пасхи
4 сентября 2020, 23:32
А температурный максимум зарегистрировали в 2013 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +23,9 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 октября
ВчераГражданка Молдовы помогала сирийцам попасть в ЕС за 13 тысяч евро
ВчераМИД РФ – о расследовании против журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии
ВчераСтали известны результаты исследований "Спутника V" для детей
ВчераМэрия Кишинева открыла счета для погорельцев из мансарды на Буюканах
ВчераМиссия на МКС: ракета, расписанная под хохлому, вывела на орбиту корабль
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют
ВчераСанду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию
ВчераМобильные пункты вакцинации начали работу в Комрате
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераТаможня Молдовы представила хронологию событий инцидента со скрипкой Страдивари
ВчераМолдова продолжает переговоры с руководством "Газпрома"
ВчераОпределился еще один поставщик газа в Молдову: кто выиграл конкурс 28 октября
ВчераЗахарова об акте героизации в Кишиневе нацистских преступников
ВчераСанду: мы рассчитываем на выгодный долгосрочный контракт с "Газпромом"
ВчераЭпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы
ВчераРешение Совбеза Молдовы: госучреждения сокращают расход газа на отопление
ВчераСанду рассказала, при каких условиях она совершит визит в Россию
ВчераВ ЕС заявили о "политическом давлении" "Газпрома" на Молдову
ВчераСпециально для СНГ: Россотрудничество продлевает прием абитуриентов до 25 ноября