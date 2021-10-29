https://ru.sputnik.md/20211029/pogodnye-rekordy-45994227.html

Погодные рекорды Молдовы 29 октября

Погодные рекорды Молдовы 29 октября

Самые высокие и самые низкие температуры в истории наблюдений в Молдове

2021-10-29T00:01+0300

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в молдове

синоптики

погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 октября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 29 октября 1912 года столбик термометра опустился до –10,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2013 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +23,9 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20200904/kogda-klimat-gubit-tsivilizatsiyu---uchenye-o-tayne-ostrova-paskhi-31555174.html

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2021

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в молдове, синоптики, погода, рекорды