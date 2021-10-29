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Пока все спали: назальная вакцина, приговоры по "Зимней вишне" и ситуация с COVID
Пока все спали: назальная вакцина, приговоры по "Зимней вишне" и ситуация с COVID
Пока все спали: назальная вакцина, приговоры по "Зимней вишне" и ситуация с COVID
2021-10-29T08:47+0300
2021-10-29T08:47+0300
вакцина
тц "зимняя вишня"
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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Интервал вакцинации назальным препаратом от коронавируса, вероятно, будет составлять шесть месяцев, передает РИА Новости. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, добавив, что этот вопрос еще изучается."Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, (прививаться - ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, как часто нужно будет прививаться назальной вакциной.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.Приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"Заводский районный суд Кемерово приговорил генерального директора ТЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок к 13,5 года лишения свободы, передает РИА Новости.Судденок обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219).Руководитель тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" Андрей Бурсин осужден на шесть лет лишения свободы.Начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин обвиняется в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). Следствие считает, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", из-за чего погибли люди.Начальник пожарного караула Сергей Генин получил пять лет тюрьмы "халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 293).По версии следствия, при пожаре Генин направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к указанной очевидцем лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате пожарные потеряли время, которое могли использовать для спасения и эвакуации людей. Генин заявил, что не считает себя виновным, так как он и его подчиненные "сделали все, что могли и не могли".Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 245 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 245 миллионов 503 тысячи 879. Из них 4 980 381 скончались. Применены свыше 6 947 883 074 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 826 098). Следом идут Индия (34 231 809) и Бразилия (21 781 436).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 260 045 случаев заражения, в Турции – 7 961 505, на Украине – 2 984 456, в Румынии – 1 616 027.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1662 новых случая инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 334 287.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 46 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7665.
https://ru.sputnik.md/20211028/gintsburg-revaktsinatsiya-nazalnaea-vaktsina-zaschita-covid-na-100-45967888.html
https://ru.sputnik.md/20180824/prichina-pozhara-zimnjaja-vishnja-21436253.html
https://ru.sputnik.md/20211027/v-rossii-odobrili-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-i-grippa-45935077.html
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вакцина, тц "зимняя вишня"

Пока все спали: назальная вакцина, приговоры по "Зимней вишне" и ситуация с COVID

08:47 29.10.2021
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Интервал вакцинации назальным препаратом от коронавируса, вероятно, будет составлять шесть месяцев, передает РИА Новости. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, добавив, что этот вопрос еще изучается.

"Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, (прививаться - ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, как часто нужно будет прививаться назальной вакциной.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
Коронавирус
Гинцбург: ревакцинация назальной вакциной, вероятно, защитит от COVID на 100%
Вчера, 10:51

Приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Заводский районный суд Кемерово приговорил генерального директора ТЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок к 13,5 года лишения свободы, передает РИА Новости.

Судденок обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219).
Руководитель тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" Андрей Бурсин осужден на шесть лет лишения свободы.
Начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин обвиняется в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). Следствие считает, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", из-за чего погибли люди.
Начальник пожарного караула Сергей Генин получил пять лет тюрьмы "халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 293).

По версии следствия, при пожаре Генин направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к указанной очевидцем лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате пожарные потеряли время, которое могли использовать для спасения и эвакуации людей. Генин заявил, что не считает себя виновным, так как он и его подчиненные "сделали все, что могли и не могли".
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2018
Названа причина пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
24 августа 2018, 10:58

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 245 миллионов.
К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 245 миллионов 503 тысячи 879. Из них 4 980 381 скончались. Применены свыше 6 947 883 074 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 826 098). Следом идут Индия (34 231 809) и Бразилия (21 781 436).
В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 260 045 случаев заражения, в Турции – 7 961 505, на Украине – 2 984 456, в Румынии – 1 616 027.
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1662 новых случая инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 334 287.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 46 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7665.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
Россия
В России одобрили одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
27 октября, 11:49
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