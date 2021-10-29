https://ru.sputnik.md/20211029/politsiya-zaderzhala-torgovtsev-narkotikami-i-izyala-marikhuanu-na-polmilliona-leev-46007287.html

Полиция задержала торговцев наркотиками и изъяла марихуану на полмиллиона леев

Полиция задержала торговцев наркотиками и изъяла марихуану на полмиллиона леев

Трое мужчин могли заработать до 600 000 леев на продаже шишек конопли, но полиция и прокуратура разоблачили их преступную группу.

2021-10-29T11:41+0300

2021-10-29T11:41+0300

2021-10-29T11:41+0300

конопля

наркотики

каннабис

полиция

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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Троим мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы за выращивание и продажу наркотиков. Полиция задержала преступную группу после нескольких месяцев наблюдений.Около трех месяцев сотрудники Управления по борьбе с оборотом наркотиков Национального инспектората полиции вместе со следователями Инспектората полиции сектора Рышкановка под руководством прокуроров прокуратуры Кишинева, следили за преступной деятельностью группы, специализирующейся на выращивании, переработке и сбыте конопли, выращенной в лабораторных условиях.В результате расследования полиция установила трех членов группы в возрасте от 29 до 36 лет, каждый из которых выполнял четко определенную роль."Лидер группы, родом из Страшен, вместе со своим сообщником из Новоаненского района купили семена каннабиса, затем посадили их в специально отобранных и обустроенных местах в лесополосах Новоаненского района, а третий сообщник ухаживал за растениями", - сообщают в полиции.В результате обысков в домах подозреваемых и в местах выращивания и хранения наркотиков была обнаружена измельченная конопля, общей массой около трех килограммов, две бутылки с жидкостью для быстрого роста растений, мелкие весы, металлические устройства, предназначенные для измельчения конопли.Также были обнаружены и изъяты две незаконно хранящихся единицы оружия, 383 патрона разного калибра и пять магазинов для этого оружия.Наркотики продавались потребителям по цене от 150 до 200 леев за грамм. Таким образом, подозреваемые должны были получить доход в размере около 600 000 леев.Подозреваемые арестованы на 30 суток. Согласно действующему уголовному законодательству, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

https://ru.sputnik.md/20210913/politsiya-izyala-narkotiky-44722332.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

конопля, наркотики, каннабис, полиция