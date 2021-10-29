https://ru.sputnik.md/20211029/politsiya-zaderzhala-torgovtsev-narkotikami-i-izyala-marikhuanu-na-polmilliona-leev-46007287.html
Полиция задержала торговцев наркотиками и изъяла марихуану на полмиллиона леев
Полиция задержала торговцев наркотиками и изъяла марихуану на полмиллиона леев
Трое мужчин могли заработать до 600 000 леев на продаже шишек конопли, но полиция и прокуратура разоблачили их преступную группу.
2021-10-29T11:41+0300
2021-10-29T11:41+0300
2021-10-29T11:41+0300
конопля
наркотики
каннабис
полиция
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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Троим мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы за выращивание и продажу наркотиков. Полиция задержала преступную группу после нескольких месяцев наблюдений.Около трех месяцев сотрудники Управления по борьбе с оборотом наркотиков Национального инспектората полиции вместе со следователями Инспектората полиции сектора Рышкановка под руководством прокуроров прокуратуры Кишинева, следили за преступной деятельностью группы, специализирующейся на выращивании, переработке и сбыте конопли, выращенной в лабораторных условиях.В результате расследования полиция установила трех членов группы в возрасте от 29 до 36 лет, каждый из которых выполнял четко определенную роль."Лидер группы, родом из Страшен, вместе со своим сообщником из Новоаненского района купили семена каннабиса, затем посадили их в специально отобранных и обустроенных местах в лесополосах Новоаненского района, а третий сообщник ухаживал за растениями", - сообщают в полиции.В результате обысков в домах подозреваемых и в местах выращивания и хранения наркотиков была обнаружена измельченная конопля, общей массой около трех килограммов, две бутылки с жидкостью для быстрого роста растений, мелкие весы, металлические устройства, предназначенные для измельчения конопли.Также были обнаружены и изъяты две незаконно хранящихся единицы оружия, 383 патрона разного калибра и пять магазинов для этого оружия.Наркотики продавались потребителям по цене от 150 до 200 леев за грамм. Таким образом, подозреваемые должны были получить доход в размере около 600 000 леев.Подозреваемые арестованы на 30 суток. Согласно действующему уголовному законодательству, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
https://ru.sputnik.md/20210913/politsiya-izyala-narkotiky-44722332.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
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конопля, наркотики, каннабис, полиция
Полиция задержала торговцев наркотиками и изъяла марихуану на полмиллиона леев
Трое мужчин могли заработать до 600 000 леев на продаже шишек конопли, но полиция и прокуратура разоблачили их преступную группу.
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Троим мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы за выращивание и продажу наркотиков. Полиция задержала преступную группу после нескольких месяцев наблюдений.
Около трех месяцев сотрудники Управления по борьбе с оборотом наркотиков Национального инспектората полиции вместе со следователями Инспектората полиции сектора Рышкановка под руководством прокуроров прокуратуры Кишинева, следили за преступной деятельностью группы, специализирующейся на выращивании, переработке и сбыте конопли, выращенной в лабораторных условиях.
В результате расследования полиция установила трех членов группы в возрасте от 29 до 36 лет, каждый из которых выполнял четко определенную роль.
"Лидер группы, родом из Страшен, вместе со своим сообщником из Новоаненского района купили семена каннабиса, затем посадили их в специально отобранных и обустроенных местах в лесополосах Новоаненского района, а третий сообщник ухаживал за растениями", - сообщают в полиции.
В результате обысков в домах подозреваемых и в местах выращивания и хранения наркотиков была обнаружена измельченная конопля, общей массой около трех килограммов, две бутылки с жидкостью для быстрого роста растений, мелкие весы, металлические устройства, предназначенные для измельчения конопли.
Также были обнаружены и изъяты две незаконно хранящихся единицы оружия, 383 патрона разного калибра и пять магазинов для этого оружия.
Наркотики продавались потребителям по цене от 150 до 200 леев за грамм. Таким образом, подозреваемые должны были получить доход в размере около 600 000 леев.
Подозреваемые арестованы на 30 суток. Согласно действующему уголовному законодательству, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.