Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211029/privivka-covid-supermarket-45993601.html
В Молдове можно будет привиться от COVID-19 даже в супермаркете
В Молдове можно будет привиться от COVID-19 даже в супермаркете
В Кишиневе откроются дополнительные пункты вакцинации от коронавируса
2021-10-29T07:30+0300
2021-10-29T07:30+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1e/34933527_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_4285c12da8589b8f47c0733768d0bde3.jpg
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В рамках недели иммунизации, объявленной Министерством здравоохранения Молдовы при поддержке местных властей и медицинских центров в стране было открыто еще 26 дополнительных пунктов вакцинации. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий.Как отметили в Минздраве, новые пункты вакцинации открыты в трех сетях супермаркетов в стране и двух торговых центрах в столице. Также были организованы еще 16 точек иммунизации на предприятиях, в ресторанах, образовательных и культурных учреждениях. Сделать прививку можно без предварительной записи, только при наличии удостоверения личности.В четверг, 28 октября стало известно, что в Молдове было продлено чрезвычайное положение в здравоохранении до 30 ноября.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1e/34933527_452:0:3181:2047_1920x0_80_0_0_38bd77e1b69a7b71ee23570ce28ddbcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

В Молдове можно будет привиться от COVID-19 даже в супермаркете

07:30 29.10.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Кишинев будет намного проще иммунизироваться, благодаря открытию более 20 дополнительных пунктов вакцинации.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В рамках недели иммунизации, объявленной Министерством здравоохранения Молдовы при поддержке местных властей и медицинских центров в стране было открыто еще 26 дополнительных пунктов вакцинации.
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий.
Как отметили в Минздраве, новые пункты вакцинации открыты в трех сетях супермаркетов в стране и двух торговых центрах в столице. Также были организованы еще 16 точек иммунизации на предприятиях, в ресторанах, образовательных и культурных учреждениях.
Сделать прививку можно без предварительной записи, только при наличии удостоверения личности.
В четверг, 28 октября стало известно, что в Молдове было продлено чрезвычайное положение в здравоохранении до 30 ноября.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.
В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.
К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:44Где в Кишиневе 29 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Игнат: почему в Молдове растут цены на хлеб
08:58Спыну: переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге продолжаются
08:52Сообщение о бомбе в Кишиневе - оцеплено здание суда
08:47Пока все спали: назальная вакцина, приговоры по "Зимней вишне" и ситуация с COVID
08:30Газовый апокалипсис – ждет ли он Молдову
08:00Пикин: почему мир зависит от природного газа
07:30В Молдове можно будет привиться от COVID-19 даже в супермаркете
07:00Самый точный прогноз погоды: тепло и сухо
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 октября
ВчераГражданка Молдовы помогала сирийцам попасть в ЕС за 13 тысяч евро
ВчераМИД РФ – о расследовании против журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии
ВчераСтали известны результаты исследований "Спутника V" для детей
ВчераМэрия Кишинева открыла счета для погорельцев из мансарды на Буюканах
ВчераМиссия на МКС: ракета, расписанная под хохлому, вывела на орбиту корабль
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют
ВчераСанду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию
ВчераМобильные пункты вакцинации начали работу в Комрате
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераТаможня Молдовы представила хронологию событий инцидента со скрипкой Страдивари