https://ru.sputnik.md/20211029/privivka-covid-supermarket-45993601.html

В Молдове можно будет привиться от COVID-19 даже в супермаркете

В Молдове можно будет привиться от COVID-19 даже в супермаркете

В Кишиневе откроются дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

2021-10-29T07:30+0300

2021-10-29T07:30+0300

2021-10-29T07:30+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В рамках недели иммунизации, объявленной Министерством здравоохранения Молдовы при поддержке местных властей и медицинских центров в стране было открыто еще 26 дополнительных пунктов вакцинации. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий.Как отметили в Минздраве, новые пункты вакцинации открыты в трех сетях супермаркетов в стране и двух торговых центрах в столице. Также были организованы еще 16 точек иммунизации на предприятиях, в ресторанах, образовательных и культурных учреждениях. Сделать прививку можно без предварительной записи, только при наличии удостоверения личности.В четверг, 28 октября стало известно, что в Молдове было продлено чрезвычайное положение в здравоохранении до 30 ноября.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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