https://ru.sputnik.md/20211029/prognoz-pogody-45992310.html

Самый точный прогноз погоды: тепло и сухо

Самый точный прогноз погоды: тепло и сухо

Самый точный прогноз погоды: тепло и сухо

2021-10-29T07:00+0300

2021-10-29T07:00+0300

2021-10-29T07:00+0300

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 29 октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +16 до +18 градусов.В субботу, 30 октября, в стране сохранится похожий температурный режим, днем ожидается до +20, ночью до +6. Похожая температура продержится до 3 ноября.На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыПо народному календарю 29 октября отмечается день Лонгина Сотника, а православная церковь вспоминает мученика Лонгина – римского воина, носившего звание сотника. По преданию он входил в число стражей, охранявших место, где был распят Христос.Во время казни кровь Спасителя брызнула сотнику на глаза, и он исцелился от катаракты. С этого момента Лонгин уверовал, что Иисус – сын Божий, а через три дня вместе с другими воинами он стал свидетелем воскресения Христа. Понтий Пилат жестоко расправился с ними.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, прогноз погоды, народные приметы