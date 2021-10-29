https://ru.sputnik.md/20211029/prokuratura-kavkalyuk-fabrikatsia-ugolovnye-dela-aktivist-platforma-da-46012240.html
Прокуратура обвиняет Кавкалюка в фабрикации уголовных дел активистов Платформы DA
Прокуратура обвиняет Кавкалюка в фабрикации уголовных дел активистов Платформы DA
Бывшего замначальника Генерального инспектората полиции вызывают в прокуратуру для допроса.
2021-10-29T14:58+0300
2021-10-29T14:58+0300
2021-10-29T14:58+0300
уголовные дела
георге кавкалюк
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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым дела обвиняет бывшего замначальника Генерального инспектората полиции и главу Партии "Европу строим дома" Георгия Кавкалюка в фабрикации уголовных дел активистов Партии “Платформа Достоинство и правда” (DA) Георгия Петика и Руслана Вербицкого.Прокуратура вызвала Кавкалюка для допроса.Уголовные дела касаются фабрикации дела об изнасиловании, в котором обвиняли Петика и фальсификации уголовного дела о незаконной перевозке боеприпасов через молдавско-украинскую границу, в которой обвиняли Руслана Вербицкого.Подполковник Пограничной полиции в отставке Георге Петик в 2018 году был обвинен в изнасиловании. Оргеевский суд 20 марта 2019 года приговорил Георге Петика к трем с половиной годам лишения свободы. Апелляционная палата Кишинева 19 июля 2019 года отправила дело на пересмотр, а Петика освободили из-под ареста под подписку о невыезде.В 2018 году члена Партии DA Руслана Вербицкого задержали на украинском пограничном КПП Паланка-Маяки-Удобное при выезде из Молдовы. Под кузовом его автомобиля украинские пограничники обнаружили 60 патронов калибра 7,62 к автомату Калашникова. Вербицкий тогда утверждал, что патроны ему подбросили.
https://ru.sputnik.md/20210422/Kavkalyuk-priznan-podozrevaemym-po-delu-zelenochnykh-khuliganov-34483932.html
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Евгений Чебан
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уголовные дела, георге кавкалюк
Прокуратура обвиняет Кавкалюка в фабрикации уголовных дел активистов Платформы DA
Бывшего замначальника Генерального инспектората полиции вызывают в прокуратуру для допроса.
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым дела обвиняет бывшего замначальника Генерального инспектората полиции и главу Партии "Европу строим дома" Георгия Кавкалюка в фабрикации уголовных дел активистов Партии “Платформа Достоинство и правда” (DA) Георгия Петика и Руслана Вербицкого.
Прокуратура вызвала Кавкалюка для допроса.
Уголовные дела касаются фабрикации дела об изнасиловании, в котором обвиняли Петика и фальсификации уголовного дела о незаконной перевозке боеприпасов через молдавско-украинскую границу, в которой обвиняли Руслана Вербицкого.
"В обоих случаях есть несколько подозреваемых и обвиняемых, в том числе лица, содержащиеся под стражей до суда", - добавили в прокуратуре.
Подполковник Пограничной полиции в отставке Георге Петик в 2018 году был обвинен в изнасиловании. Оргеевский суд 20 марта 2019 года приговорил Георге Петика к трем с половиной годам лишения свободы. Апелляционная палата Кишинева 19 июля 2019 года отправила дело на пересмотр, а Петика освободили из-под ареста под подписку о невыезде.
В 2018 году члена Партии DA Руслана Вербицкого задержали на украинском пограничном КПП Паланка-Маяки-Удобное при выезде из Молдовы. Под кузовом его автомобиля украинские пограничники обнаружили 60 патронов калибра 7,62 к автомату Калашникова. Вербицкий тогда утверждал, что патроны ему подбросили.