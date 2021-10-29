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https://ru.sputnik.md/20211029/prokuratura-prosit-sud-prodlit-domashniy-arest-stoyanoglo-46015006.html
Прокуратура просит суд продлить домашний арест Стояногло
Прокуратура просит суд продлить домашний арест Стояногло
Прокурор Виктор Фортуна просит еще 30 суток ареста для Александра Стояногло.
2021-10-29T15:11+0300
2021-10-29T15:11+0300
прокуратура
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Прокуроры просят продлить домашний арест отстраненного от своих обязанностей генпрокурора Александра Стояногло на 30 суток. Об этом со ссылкой на назначенного Высшим советом прокуроров вести дело Стояногло прокурора Виктора Фуртуна сообщила Антикоррупционная прокуратура.О времени и дате судебного заседания в прокуратуре пообещали сообщить дополнительно.Дело СтояноглоСтояногло был задержан вечером 5 октября, накануне объявленного им брифинга для прессы. По требованию прокурора Виктора Фуртунэ сотрудники спецслужб в масках провели обыски в офисе генпрокурора, а затем поместили его в СИЗО на 72 часа.Арест генерального прокурора вызвал ряд протестов в Комрате и Кишиневе.Главное, в чем обвиняется Стояногло, – это участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.Отстраненный от должности генеральный прокурор отвергает все обвинения в свой адрес."Уже в день своего задержания я предоставил документы, свидетельствующие о том, что я не имею никакого отношения к поправкам, внесенным в молдавское законодательство в 2011 году. Инициатива, исходившая от Центра по борьбе с экономическими преступлениями, прошла через правительство Филата и была направлена в парламент. Я как председатель комиссии подписал документ. Но какое отношение я имею к отмыванию денег?" – заявил отстраненный генпрокурор.Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".
https://ru.sputnik.md/20211028/delo-stoyanoglo-pyat-podozrevaemykh-provedeno-chetyre-obyska-45978434.html
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Евгений Чебан
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прокуратура, александр стояногло

Прокуратура просит суд продлить домашний арест Стояногло

15:11 29.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Прокурор Виктор Фортуна просит еще 30 суток ареста для Александра Стояногло.
КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Прокуроры просят продлить домашний арест отстраненного от своих обязанностей генпрокурора Александра Стояногло на 30 суток. Об этом со ссылкой на назначенного Высшим советом прокуроров вести дело Стояногло прокурора Виктора Фуртуна сообщила Антикоррупционная прокуратура.
О времени и дате судебного заседания в прокуратуре пообещали сообщить дополнительно.

Дело Стояногло

Стояногло был задержан вечером 5 октября, накануне объявленного им брифинга для прессы. По требованию прокурора Виктора Фуртунэ сотрудники спецслужб в масках провели обыски в офисе генпрокурора, а затем поместили его в СИЗО на 72 часа.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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Арест генерального прокурора вызвал ряд протестов в Комрате и Кишиневе.
Главное, в чем обвиняется Стояногло, – это участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
Отстраненный от должности генеральный прокурор отвергает все обвинения в свой адрес.
"Уже в день своего задержания я предоставил документы, свидетельствующие о том, что я не имею никакого отношения к поправкам, внесенным в молдавское законодательство в 2011 году. Инициатива, исходившая от Центра по борьбе с экономическими преступлениями, прошла через правительство Филата и была направлена в парламент. Я как председатель комиссии подписал документ. Но какое отношение я имею к отмыванию денег?" – заявил отстраненный генпрокурор.
Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".
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