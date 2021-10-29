https://ru.sputnik.md/20211029/prokurory-obvinyayut-platona-v-reyderskoy-atake-na-maib-v-2011-2015-godakh-46003114.html
Прокуроры обвиняют Платона в рейдерской атаке на MAIB в 2011-2015 годах
Прокуроры обвиняют Платона в рейдерской атаке на MAIB в 2011-2015 годах
В 2011-2015 годах, по версии прокуроров, Платон незаконно получил контроль над 43% акций Moldova-Agroindbank.
2021-10-29T10:45+0300
2021-10-29T10:45+0300
2021-10-29T10:45+0300
прокуратура
вячеслав платон
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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура вызвала бизнесмена Вячеслава Платона для предъявления обвинения в незаконном получении контроля над 43,11% акций Moldova-Agroindbank в 2011-2015 году. Как сообщает прокуратура, для получения контроля над акциями банка использовались деньги из схемы по отмыванию денег, известной как "Ландромат", а сами действия организованной преступной группы квалифицируются как “мошенничество в особо крупных размерах” и “отмывание денег в особо крупных размерах”."В ходе расследования было установлено, что для реализации преступного плана злоумышленники с использованием фальшивых документов и финансовых средств из схемы, известной как "Ландромат", организовали регистрацию сделок при отсутствии воли законных владельцев или их правопреемников, что позволило им получить пакет из 28051 акций Moldova-Agroindbank SA на общую сумму 28 миллионов леев", - говорится в сообщении прокуратуры.Прокуроры установили, что после получения пакета акций преступники, чтобы скрыть незаконное происхождение похищенных ценных бумаг, продали их компаниям-нерезидентам, реальным бенефициаром которых был Вячеслав Платон.Таким образом, в 2011-2015 годах злоумышленники приобрели 43,11% акций Moldova-Agroindbank, которыми владел ряд компаний, в основном нерезидентов, а реальным бенефициаром которых стал Платон Вячеслав, что позволило последнему получить контроль над банком на определенный период.“Антикоррупционная прокуратура вызвала 2 ноября 2021 года Вячеслава Платона для предъявления обвинения”, - добавили в прокуратуре.В августе 2021 года суд Кишинева объявил Вячеслава Платона в розыск по обвинению в "активной коррупции" и "мошенничестве".
https://ru.sputnik.md/20210812/platona-obyavlen-v-rozysk--reshenie-suda-43844716.html
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Евгений Чебан
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прокуратура, вячеслав платон
Прокуроры обвиняют Платона в рейдерской атаке на MAIB в 2011-2015 годах
В 2011-2015 годах, по версии прокуроров, Платон незаконно получил контроль над 43% акций Moldova-Agroindbank.
КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура вызвала бизнесмена Вячеслава Платона для предъявления обвинения в незаконном получении контроля над 43,11% акций Moldova-Agroindbank в 2011-2015 году. Как сообщает прокуратура, для получения контроля над акциями банка использовались деньги из схемы по отмыванию денег, известной как "Ландромат", а сами действия организованной преступной группы квалифицируются как “мошенничество в особо крупных размерах” и “отмывание денег в особо крупных размерах”.
"В ходе расследования было установлено, что для реализации преступного плана злоумышленники с использованием фальшивых документов и финансовых средств из схемы, известной как "Ландромат", организовали регистрацию сделок при отсутствии воли законных владельцев или их правопреемников, что позволило им получить пакет из 28051 акций Moldova-Agroindbank SA на общую сумму 28 миллионов леев", - говорится в сообщении прокуратуры.
Прокуроры установили, что после получения пакета акций преступники, чтобы скрыть незаконное происхождение похищенных ценных бумаг, продали их компаниям-нерезидентам, реальным бенефициаром которых был Вячеслав Платон.
Таким образом, в 2011-2015 годах злоумышленники приобрели 43,11% акций Moldova-Agroindbank, которыми владел ряд компаний, в основном нерезидентов, а реальным бенефициаром которых стал Платон Вячеслав, что позволило последнему получить контроль над банком на определенный период.
“Антикоррупционная прокуратура вызвала 2 ноября 2021 года Вячеслава Платона для предъявления обвинения”, - добавили в прокуратуре.
В августе 2021 года суд Кишинева объявил Вячеслава Платона в розыск по обвинению в "активной коррупции" и "мошенничестве".