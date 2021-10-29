https://ru.sputnik.md/20211029/restorator-podderzhka-pandemia-46025371.html

Рестораторы Молдовы упрекает власти в отсутствии поддержки во время пандемии

Рестораторы Молдовы упрекает власти в отсутствии поддержки во время пандемии

Ассоциация рестораторов выражает недовольство отсутствием мер поддержки бизнеса на время ограничений.

2021-10-29T19:05+0300

2021-10-29T19:05+0300

2021-10-29T19:07+0300

ограничения

режим чп

в молдове

молдова

поддержка

horeca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1a/34535513_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_8e56aba5d53820bf8bf36dd5ab2406ff.jpg

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Ассоциация рестораторов MĂR выражает озабоченность по поводу отсутствия мер поддержки для предприятий общественного питания. По их мнению, многие рестораны и кафе понесут серьезные убытки или вовсе прекратят свою деятельность в результате новых ограничений.C 8 ноября в Молдове будет запрещено проводить частные мероприятия. До тех пор их разрешается проводить только с участием не более 50 человек в закрытых помещениях или не более 100 человек на открытом воздухе.С обращением к властям MĂR выступила после того, как Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению (НЧКОЗ) продлила чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения до 30 ноября 2021 года.Обеспокоенность MĂR также вызывает рекомендация НЧКОЗ достичь в отрасли HoReCa уровня вакцинации 95% к 1 декабря 2021 года.Новые ограничения НЧКОЗНапомним, действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове продлено до 30 ноября. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211028/v-moldove-prodlili-deystvie-chrezvychaynogo-polozheniya-v-zdravookhranenii--45966441.html

https://ru.sputnik.md/20211028/anti-covid-ogranicheniya-imitatsiya-45986236.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ограничения, режим чп, в молдове, молдова, поддержка, horeca