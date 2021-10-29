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https://ru.sputnik.md/20211029/restorator-podderzhka-pandemia-46025371.html
Рестораторы Молдовы упрекает власти в отсутствии поддержки во время пандемии
Рестораторы Молдовы упрекает власти в отсутствии поддержки во время пандемии
Ассоциация рестораторов выражает недовольство отсутствием мер поддержки бизнеса на время ограничений.
2021-10-29T19:05+0300
2021-10-29T19:07+0300
ограничения
режим чп
в молдове
молдова
поддержка
horeca
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КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Ассоциация рестораторов MĂR выражает озабоченность по поводу отсутствия мер поддержки для предприятий общественного питания. По их мнению, многие рестораны и кафе понесут серьезные убытки или вовсе прекратят свою деятельность в результате новых ограничений.C 8 ноября в Молдове будет запрещено проводить частные мероприятия. До тех пор их разрешается проводить только с участием не более 50 человек в закрытых помещениях или не более 100 человек на открытом воздухе.С обращением к властям MĂR выступила после того, как Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению (НЧКОЗ) продлила чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения до 30 ноября 2021 года.Обеспокоенность MĂR также вызывает рекомендация НЧКОЗ достичь в отрасли HoReCa уровня вакцинации 95% к 1 декабря 2021 года.Новые ограничения НЧКОЗНапомним, действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове продлено до 30 ноября. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20211028/v-moldove-prodlili-deystvie-chrezvychaynogo-polozheniya-v-zdravookhranenii--45966441.html
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Евгений Чебан
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ограничения, режим чп, в молдове, молдова, поддержка, horeca

Рестораторы Молдовы упрекает власти в отсутствии поддержки во время пандемии

19:05 29.10.2021 (обновлено: 19:07 29.10.2021)
© REUTERS / Yara NardiРесторан
Ресторан - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / Yara Nardi
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ассоциация рестораторов выразила недовольство отсутствием мер поддержки бизнеса со стороны властей на время ограничений из-за COVID.
КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Ассоциация рестораторов MĂR выражает озабоченность по поводу отсутствия мер поддержки для предприятий общественного питания. По их мнению, многие рестораны и кафе понесут серьезные убытки или вовсе прекратят свою деятельность в результате новых ограничений.
C 8 ноября в Молдове будет запрещено проводить частные мероприятия. До тех пор их разрешается проводить только с участием не более 50 человек в закрытых помещениях или не более 100 человек на открытом воздухе.
С обращением к властям MĂR выступила после того, как Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению (НЧКОЗ) продлила чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения до 30 ноября 2021 года.

“Мы призываем власти компенсировать ограничения мерами поддержки предпринимателей. Бизнес все еще умирает”, – говорится в заявлении рестораторов.

Обеспокоенность MĂR также вызывает рекомендация НЧКОЗ достичь в отрасли HoReCa уровня вакцинации 95% к 1 декабря 2021 года.

Новые ограничения НЧКОЗ

Напомним, действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове продлено до 30 ноября. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами.
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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Люди на остановке общественного транспорта - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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Эпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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