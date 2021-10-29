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Ученые назвали препарат, снижающий риск госпитализации при COVID
Ученые назвали препарат, снижающий риск госпитализации при COVID
Применение антидепрессанта флувомаксина у пациентов с COVID-19 позволяет уменьшить вероятность госпитализации на 32%
2021-10-29T19:34+0300
2021-10-29T19:34+0300
коронавирус
риск
госпитализация
ученые
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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Масштабные исследования доказали, что применение антидепрессанта флувомаксина у пациентов с COVID-19 позволяет уменьшить вероятность госпитализации, передают Известия ссылкой на медицинский журнал Lancet."Применение флувомаксина среди пациентов из группы повышенного риска, которым на ранних сроках диагностировали COVID-19, снизило необходимость госпитализации, которая определяется как пребывание на станции скорой помощи &lt;...&gt; или перевод в высокоспециализированную больницу", — говорится в публикации.В исследовании приняли участие 1497 невакцинированных пациентов из Бразилии. Из этой группы 741 человек получал настоящий препарат, а 756 в течение десяти дней принимали плацебо.В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, что у пациентов, получавших антидепрессант, вероятность госпитализации была на 32% меньше, чем у принимавших плацебо.
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риск, госпитализация, ученые

Ученые назвали препарат, снижающий риск госпитализации при COVID

19:34 29.10.2021
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
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У пациентов, получавших антидепрессант, вероятность госпитализации была на 32% меньше, чем у принимавших плацебо.
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Масштабные исследования доказали, что применение антидепрессанта флувомаксина у пациентов с COVID-19 позволяет уменьшить вероятность госпитализации, передают Известия ссылкой на медицинский журнал Lancet.
"Применение флувомаксина среди пациентов из группы повышенного риска, которым на ранних сроках диагностировали COVID-19, снизило необходимость госпитализации, которая определяется как пребывание на станции скорой помощи <...> или перевод в высокоспециализированную больницу", — говорится в публикации.
В исследовании приняли участие 1497 невакцинированных пациентов из Бразилии. Из этой группы 741 человек получал настоящий препарат, а 756 в течение десяти дней принимали плацебо.
В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, что у пациентов, получавших антидепрессант, вероятность госпитализации была на 32% меньше, чем у принимавших плацебо.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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