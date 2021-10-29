https://ru.sputnik.md/20211029/risk-gospitalizatsia-covid-46007630.html

Ученые назвали препарат, снижающий риск госпитализации при COVID

Ученые назвали препарат, снижающий риск госпитализации при COVID

Применение антидепрессанта флувомаксина у пациентов с COVID-19 позволяет уменьшить вероятность госпитализации на 32%

2021-10-29T19:34+0300

2021-10-29T19:34+0300

2021-10-29T19:34+0300

коронавирус

риск

госпитализация

ученые

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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Масштабные исследования доказали, что применение антидепрессанта флувомаксина у пациентов с COVID-19 позволяет уменьшить вероятность госпитализации, передают Известия ссылкой на медицинский журнал Lancet."Применение флувомаксина среди пациентов из группы повышенного риска, которым на ранних сроках диагностировали COVID-19, снизило необходимость госпитализации, которая определяется как пребывание на станции скорой помощи <...> или перевод в высокоспециализированную больницу", — говорится в публикации.В исследовании приняли участие 1497 невакцинированных пациентов из Бразилии. Из этой группы 741 человек получал настоящий препарат, а 756 в течение десяти дней принимали плацебо.В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, что у пациентов, получавших антидепрессант, вероятность госпитализации была на 32% меньше, чем у принимавших плацебо.

https://ru.sputnik.md/20211028/gintsburg-revaktsinatsiya-nazalnaea-vaktsina-zaschita-covid-na-100-45967888.html

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риск, госпитализация, ученые