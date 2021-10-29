https://ru.sputnik.md/20211029/rumyniya-ostavila-moldovu-v-spiske-krasnoy-zony-epidopasnosti-46008374.html

Румыния оставила Молдову в списке "красной зоны" эпидопасности

Румыния оставила Молдову в списке "красной зоны" эпидопасности

При въезде в Румынию необходимо уйти на 14-дневный карантин

2021-10-29T12:40+0300

2021-10-29T12:40+0300

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коронавирус

румыния

красный код

эпидемиологическая ситуация

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КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Национальный комитет чрезвычайных ситуаций Румынии обновил списки стран по степени эпидемиологической опасности. Молдова, вместе с рядом других государств, остается в списке "красной зоны", где наблюдается неблагоприятная эпидобстановка.В список также вошли Украина, Черногория, Сербия, Монголия, Израиль, Литва, Великобритания, Грузия, Словения, США, Эстония, Хорватия, Ирландия и другие.Правила въезда:Теперь граждане, въезжающие в Румынию из Молдовы, обязаны будут уходить на двухнедельный карантин. Исключения лишь для тех, кто:

https://ru.sputnik.md/20211027/bolgariya-moldova-45955703.html

румыния

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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румыния, красный код, эпидемиологическая ситуация