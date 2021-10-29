Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211029/rumyniya-ostavila-moldovu-v-spiske-krasnoy-zony-epidopasnosti-46008374.html
Румыния оставила Молдову в списке "красной зоны" эпидопасности
Румыния оставила Молдову в списке "красной зоны" эпидопасности
При въезде в Румынию необходимо уйти на 14-дневный карантин
2021-10-29T12:40+0300
2021-10-29T12:40+0300
коронавирус
румыния
красный код
эпидемиологическая ситуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2950/62/29506203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47274a63b6534a667288a8ee79df35ed.jpg
КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Национальный комитет чрезвычайных ситуаций Румынии обновил списки стран по степени эпидемиологической опасности. Молдова, вместе с рядом других государств, остается в списке "красной зоны", где наблюдается неблагоприятная эпидобстановка.В список также вошли Украина, Черногория, Сербия, Монголия, Израиль, Литва, Великобритания, Грузия, Словения, США, Эстония, Хорватия, Ирландия и другие.Правила въезда:Теперь граждане, въезжающие в Румынию из Молдовы, обязаны будут уходить на двухнедельный карантин. Исключения лишь для тех, кто:
https://ru.sputnik.md/20211027/bolgariya-moldova-45955703.html
румыния
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2950/62/29506203_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_134491a78481e0b8d0e5ca544948b041.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
румыния, красный код, эпидемиологическая ситуация

Румыния оставила Молдову в списке "красной зоны" эпидопасности

12:40 29.10.2021
© Sputnik / Miroslav RotariРумыния контрольно пропускной пункт
Румыния контрольно пропускной пункт - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Для граждан Молдовы, путешествующих в Румынию, действуют дополнительные ограничения при въезде.
КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Национальный комитет чрезвычайных ситуаций Румынии обновил списки стран по степени эпидемиологической опасности. Молдова, вместе с рядом других государств, остается в списке "красной зоны", где наблюдается неблагоприятная эпидобстановка.
В список также вошли Украина, Черногория, Сербия, Монголия, Израиль, Литва, Великобритания, Грузия, Словения, США, Эстония, Хорватия, Ирландия и другие.
София, Болгария - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
Коронавирус
Болгария внесла Молдову в список "красной зоны": как теперь путешествовать
27 октября, 19:51

Правила въезда:

Теперь граждане, въезжающие в Румынию из Молдовы, обязаны будут уходить на двухнедельный карантин. Исключения лишь для тех, кто:
прошел полный курс вакцинации против коронавируса и после последней дозы прошло не менее 10 дней;
переболели коронавирусом в последние полгода (после болезни прошло не менее 14 дней) и предоставили соответствующую справку;
будут находиться в Румынии меньше трех дней (72 часов) и представят на границе отрицательный ПЦР-тест;
дети младше шести лет (без теста ПЦР), те, кто старше и до 16 лет (с ПЦР-тестом, действующим 72 часа);
пересекает Румынию транзитом и будет находиться на территории страны не более суток.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:33Депутат Госдумы: власть Молдовы хочет переложить свои промахи на чужие плечи
13:20В МВД России рассказали о деталях уголовного дела Платона, Плахотнюка и Усатого
13:06Песков: пока де-факто договориться не удалось, вопрос о контракте с Молдовой остается
12:40Румыния оставила Молдову в списке "красной зоны" эпидопасности
12:11Дизтопливо дешевеет: НАРЭ опубликовало максимальные цены
11:58Сообщение о бомбе в суде сектора Буюканы оказалось ложным
11:41Полиция задержала торговцев наркотиками и изъяла марихуану на полмиллиона леев
11:13Крым призывает возбудить уголовное дело из-за хищение скифского золота
10:45Прокуроры обвиняют Платона в рейдерской атаке на MAIB в 2011-2015 годах
10:22Без контракта с "Газпромом" Молдова потратит 800 миллионов евро на импорт газа
09:44Где в Кишиневе 29 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Игнат: почему в Молдове растут цены на хлеб
08:58Спыну: переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге продолжаются
08:52Сообщение о бомбе в Кишиневе - оцеплено здание суда
08:47Пока все спали: назальная вакцина, приговоры по "Зимней вишне" и ситуация с COVID
08:30Газовый апокалипсис – ждет ли он Молдову
08:00Пикин: почему мир зависит от природного газа
07:30В Молдове можно будет привиться от COVID-19 даже в супермаркете
07:00Самый точный прогноз погоды: тепло и сухо
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 октября