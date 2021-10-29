https://ru.sputnik.md/20211029/rumyniya-ostavila-moldovu-v-spiske-krasnoy-zony-epidopasnosti-46008374.html
Румыния оставила Молдову в списке "красной зоны" эпидопасности
Румыния оставила Молдову в списке "красной зоны" эпидопасности
При въезде в Румынию необходимо уйти на 14-дневный карантин
2021-10-29T12:40+0300
2021-10-29T12:40+0300
2021-10-29T12:40+0300
коронавирус
румыния
красный код
эпидемиологическая ситуация
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КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Национальный комитет чрезвычайных ситуаций Румынии обновил списки стран по степени эпидемиологической опасности. Молдова, вместе с рядом других государств, остается в списке "красной зоны", где наблюдается неблагоприятная эпидобстановка.В список также вошли Украина, Черногория, Сербия, Монголия, Израиль, Литва, Великобритания, Грузия, Словения, США, Эстония, Хорватия, Ирландия и другие.Правила въезда:Теперь граждане, въезжающие в Румынию из Молдовы, обязаны будут уходить на двухнедельный карантин. Исключения лишь для тех, кто:
https://ru.sputnik.md/20211027/bolgariya-moldova-45955703.html
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Александр Исаев
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
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румыния, красный код, эпидемиологическая ситуация
Румыния оставила Молдову в списке "красной зоны" эпидопасности
Для граждан Молдовы, путешествующих в Румынию, действуют дополнительные ограничения при въезде.
КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Национальный комитет чрезвычайных ситуаций Румынии обновил списки стран по степени эпидемиологической опасности. Молдова, вместе с рядом других государств, остается в списке "красной зоны", где наблюдается неблагоприятная эпидобстановка.
В список также вошли Украина, Черногория, Сербия, Монголия, Израиль, Литва, Великобритания, Грузия, Словения, США, Эстония, Хорватия, Ирландия и другие.
Правила въезда:
Теперь граждане, въезжающие в Румынию из Молдовы, обязаны будут уходить на двухнедельный карантин. Исключения лишь для тех, кто:
прошел полный курс вакцинации против коронавируса и после последней дозы прошло не менее 10 дней;
переболели коронавирусом в последние полгода (после болезни прошло не менее 14 дней) и предоставили соответствующую справку;
будут находиться в Румынии меньше трех дней (72 часов) и представят на границе отрицательный ПЦР-тест;
дети младше шести лет (без теста ПЦР), те, кто старше и до 16 лет (с ПЦР-тестом, действующим 72 часа);
пересекает Румынию транзитом и будет находиться на территории страны не более суток.