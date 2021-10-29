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Сообщение о бомбе в Кишиневе - оцеплено здание суда
Сообщение о бомбе в Кишиневе - оцеплено здание суда
Сообщение о бомбе в Кишиневе - оцеплено здание суда
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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Около 8.00 утра 29 октября в полицию поступило сообщение о бомбе в суде сектора Буюканы. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что в здании находится взрывное устройство.Полиция продолжает проверку здания.
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Евгений Чебан
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в молдове, бомба

Сообщение о бомбе в Кишиневе - оцеплено здание суда

08:52 29.10.2021 (обновлено: 09:32 29.10.2021)
© Photo : Direcţia de Poliţie a mun.ChişinăuСообщение о бомбе в суде Кишинева
Сообщение о бомбе в суде Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Photo : Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Сотрудники полиции принимают меры для установления личности звонившего.
КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Около 8.00 утра 29 октября в полицию поступило сообщение о бомбе в суде сектора Буюканы. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что в здании находится взрывное устройство.
"Все специализированные службы незамедлительно отреагировали и выехали на место происшествия: батальон патрулирования и оперативного реагирования Кишинева, оперативная группа Инспектората полиции Буюканы, спасатели и специалисты Bombteh", - сообщили в полиции.
Полиция продолжает проверку здания.
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