https://ru.sputnik.md/20211029/spynu-peregovory-s-gazpromom-v-sankt-peterburge-prodolzhayutsya-46001134.html

Спыну: переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге продолжаются

Спыну: переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге продолжаются

Вице-премьер Андрей Спыну: переговоры Молдовы с "Газпромом" в Санкт-Петербурге продолжаются

2021-10-29T08:58+0300

2021-10-29T08:58+0300

2021-10-29T09:30+0300

газпром

переговоры

газ

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Переговоры молдавской делегации с руководством ПАО "Газпром" по вопросу поставок газа продолжаются и в пятницу, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в социальных сетях."В ходе переговоров с Алексеем Миллером мы изложили свою позицию - молдавская сторона хочет подписать контракт на поставку природного газа, аналогичный тому, который применялся в последние годы. Что касается объема долга "Молдовагаз", правительство Молдовы считает, что этот вопрос может быть согласован сторонами только после аудита", - привел подробности переговоров Спыну.Он отметил, что обсуждения носят конструктивный характер, и прилагаются активные усилия по поиску точки пересечения интересов обеих сторон.Молдавская делегация прибыла в Санкт-Петербург 27 октября для проведения переговоров с главой "Газпрома" Миллером о поставках природного газа.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Президент Молдовы Майя Санду на брифинге в четверг заявила, что власти страны рассчитывают на заключение выгодного долгосрочного контракта с "Газпромом".Она также отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы обеспечить лучшие условия покупки газа.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

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2021

Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

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Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

газпром, переговоры, газ, андрей спыну