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https://ru.sputnik.md/20211029/sroki-zapolneniya-gaz-vtoraea-nitka-severnii-potok-2-46009465.html
Названы сроки заполнения газом второй нитки "Северного-потока-2"
Названы сроки заполнения газом второй нитки "Северного-потока-2"
До конца года планируется заполнить природным газом вторую нитку трубопровода "Северный поток 2"
2021-10-29T14:02+0300
2021-10-29T14:02+0300
газ
северный поток-2
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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. До конца года планируется заполнить природным газом вторую нитку трубопровода "Северный поток 2", передает РИА Новости заявление главы австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн."Проектная компания (Nord Stream 2 AG - ред.) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом", - ответил Штерн на вопрос о статусе трубопровода "Северный поток 2" в ходе пресс-конференции компании.Штерн напомнил, что первая нитка уже заполнена газом и готова к запуску.Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что процедура по заполнению газом первой нитки газопровода была завершена, и продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.
https://ru.sputnik.md/20211019/data-sertifikatsia-severnii-potok-2-45707289.html
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газ, северный поток-2

Названы сроки заполнения газом второй нитки "Северного-потока-2"

14:02 29.10.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
/
Перейти в фотобанк
Первая нитка газопровода уже заполнена и готова к запуску.
КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. До конца года планируется заполнить природным газом вторую нитку трубопровода "Северный поток 2", передает РИА Новости заявление главы австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн.
"Проектная компания (Nord Stream 2 AG - ред.) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом", - ответил Штерн на вопрос о статусе трубопровода "Северный поток 2" в ходе пресс-конференции компании.
Штерн напомнил, что первая нитка уже заполнена газом и готова к запуску.
Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что процедура по заполнению газом первой нитки газопровода была завершена, и продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
Экономика
Названа крайняя дата сертификации "Северного потока - 2"
19 октября, 17:14
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