https://ru.sputnik.md/20211029/termoelectrica-kishinev-podklyuchenye-otopleniye-46022214.html
Termoelectrica: около 60% жилого фонда Кишинева подключены к отоплению
Termoelectrica: около 60% жилого фонда Кишинева подключены к отоплению
Termoelectrica утверждает, что работает в обычном режиме, используя альтернативное топливо (мазут) вместо природного газа
2021-10-29T17:33+0300
2021-10-29T17:33+0300
2021-10-29T17:36+0300
отопление
теплоэнергия
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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Как сообщает Termoelectrica, по состоянию на 10.00 29 октября тепло получают около 2200 объектов, подключенных к системе центрального отопления, из них более 1600 многоквартирных домов и 83 частных дома, что составляет около 60% от жилого фонда.Также к системе централизованной подачи тепла подключены:Поставщик тепла рекомендует администраторам учреждений и управляющим жилищного фонда при необходимости регулировать потребление тепловой энергии, чтобы обеспечить оптимальный тепловой комфорт и избежать чрезмерного потребления.На предприятии также утверждают, что работают в обычном режиме, используя альтернативное топливо (мазут) вместо природного газа и прилагают все усилия, чтобы обеспечить потребителей качественным теплом.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
https://ru.sputnik.md/20211027/otopitelnyy-sezon-krizis-45943557.html
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Евгений Чебан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
отопление, теплоэнергия
Termoelectrica: около 60% жилого фонда Кишинева подключены к отоплению
17:33 29.10.2021 (обновлено: 17:36 29.10.2021)
Termoelectrica предоставила свои данные по подключению жилых объектов молдавской столицы к отоплению.
КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Как сообщает Termoelectrica, по состоянию на 10.00 29 октября тепло получают около 2200 объектов, подключенных к системе центрального отопления, из них более 1600 многоквартирных домов и 83 частных дома, что составляет около 60% от жилого фонда.
Также к системе централизованной подачи тепла подключены:
Медицинские учреждения – 56;
Высшие учебные заведения – 28;
Экономические агенты – 189.
Поставщик тепла рекомендует администраторам учреждений и управляющим жилищного фонда при необходимости регулировать потребление тепловой энергии, чтобы обеспечить оптимальный тепловой комфорт и избежать чрезмерного потребления.
"Процедура подключения отопления по заявлению продолжается. Всего планируется дополнительное подключение еще 500 объектов", – сообщает Termoelectrica.
На предприятии также утверждают, что работают в обычном режиме, используя альтернативное топливо (мазут) вместо природного газа и прилагают все усилия, чтобы обеспечить потребителей качественным теплом.
ЧП в Молдове
Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата
.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.