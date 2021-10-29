https://ru.sputnik.md/20211029/termoelectrica-kishinev-podklyuchenye-otopleniye-46022214.html

Termoelectrica: около 60% жилого фонда Кишинева подключены к отоплению

Termoelectrica: около 60% жилого фонда Кишинева подключены к отоплению

Termoelectrica утверждает, что работает в обычном режиме, используя альтернативное топливо (мазут) вместо природного газа

2021-10-29T17:33+0300

2021-10-29T17:33+0300

2021-10-29T17:36+0300

отопление

теплоэнергия

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КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Как сообщает Termoelectrica, по состоянию на 10.00 29 октября тепло получают около 2200 объектов, подключенных к системе центрального отопления, из них более 1600 многоквартирных домов и 83 частных дома, что составляет около 60% от жилого фонда.Также к системе централизованной подачи тепла подключены:Поставщик тепла рекомендует администраторам учреждений и управляющим жилищного фонда при необходимости регулировать потребление тепловой энергии, чтобы обеспечить оптимальный тепловой комфорт и избежать чрезмерного потребления.На предприятии также утверждают, что работают в обычном режиме, используя альтернативное топливо (мазут) вместо природного газа и прилагают все усилия, чтобы обеспечить потребителей качественным теплом.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

https://ru.sputnik.md/20211027/otopitelnyy-sezon-krizis-45943557.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

отопление, теплоэнергия