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https://ru.sputnik.md/20211029/v-mvd-rossii-rasskazali-o-detalyakh-ugolovnogo-dela-platona-plakhotnyuka-i-usatogo-46012359.html
В МВД России рассказали о деталях уголовного дела Платона, Плахотнюка и Усатого
В МВД России рассказали о деталях уголовного дела Платона, Плахотнюка и Усатого
В МВД России рассказали о деталях уголовного дела Платона, Плахотнюка и Усатого
2021-10-29T13:20+0300
2021-10-29T13:20+0300
ренато усатый
уголовное дело
россия
мвд
владимир плахотнюк
вячеслав платон
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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. В МВД России рассказали о новых деталях расследования уголовного дела в отношении Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которых обвиняют в руководстве и участии в международном преступном сообществе и выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 миллиардов рублей.В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка АО КБ "Молдиндконбанк" Вячеслав Платон совместно с бывшим председателем Демократической партии Молдовы, Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов.Для реализации задуманного они привлекли молдавского политика Ренато Усатого, фактических владельцев ряда российских банков Олега Власова, Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейств банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.Владимиру Плахотнюку, Вячеславу Платону и Ренато Усатому было заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210, частью 3 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации. Их обвиняют в руководстве и участии в международном преступном сообществе и совершении незаконных валютных операций с нерезидентами.Тверским районным судом г. Москвы в отношении указанных лиц заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты скрылись от правоохранительных органов Российской Федерации и были объявлены в международный розыск.Следственный департамент МВД России через Генпрокуратуру России обратился с запросами об экстрадиции обвиняемых Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которые являются гражданами как Российской Федерации, так и Республики Молдова.Генеральная прокуратура Молдовы отказала в экстрадиции в Российскую Федерацию Вячеслава Платона. Ответы на аналогичные запросы в отношении Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка до настоящего времени не получены.В случае экстрадиции обвиняемых, в соответствии с санкциями статей Уголовного кодекса Российской Федерации им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
https://ru.sputnik.md/20211029/prokurory-obvinyayut-platona-v-reyderskoy-atake-na-maib-v-2011-2015-godakh-46003114.html
https://ru.sputnik.md/20210802/platon-rozysk-sud-43494662.html
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ренато усатый, уголовное дело, россия, мвд, владимир плахотнюк, вячеслав платон

В МВД России рассказали о деталях уголовного дела Платона, Плахотнюка и Усатого

13:20 29.10.2021
© Sputnik / Максим БлиновЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ)
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
В случае экстрадиции обвиняемых, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет
КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. В МВД России рассказали о новых деталях расследования уголовного дела в отношении Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которых обвиняют в руководстве и участии в международном преступном сообществе и выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 миллиардов рублей.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка АО КБ "Молдиндконбанк" Вячеслав Платон совместно с бывшим председателем Демократической партии Молдовы, Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов.
Для реализации задуманного они привлекли молдавского политика Ренато Усатого, фактических владельцев ряда российских банков Олега Власова, Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейств банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Veacesla Platon - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
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Владимиру Плахотнюку, Вячеславу Платону и Ренато Усатому было заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210, частью 3 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации. Их обвиняют в руководстве и участии в международном преступном сообществе и совершении незаконных валютных операций с нерезидентами.
Тверским районным судом г. Москвы в отношении указанных лиц заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты скрылись от правоохранительных органов Российской Федерации и были объявлены в международный розыск.
Следственный департамент МВД России через Генпрокуратуру России обратился с запросами об экстрадиции обвиняемых Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которые являются гражданами как Российской Федерации, так и Республики Молдова.
Генеральная прокуратура Молдовы отказала в экстрадиции в Российскую Федерацию Вячеслава Платона. Ответы на аналогичные запросы в отношении Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка до настоящего времени не получены.
В случае экстрадиции обвиняемых, в соответствии с санкциями статей Уголовного кодекса Российской Федерации им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
Veacesla Platon - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
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