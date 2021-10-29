https://ru.sputnik.md/20211029/v-mvd-rossii-rasskazali-o-detalyakh-ugolovnogo-dela-platona-plakhotnyuka-i-usatogo-46012359.html

В МВД России рассказали о деталях уголовного дела Платона, Плахотнюка и Усатого

В МВД России рассказали о деталях уголовного дела Платона, Плахотнюка и Усатого

В МВД России рассказали о деталях уголовного дела Платона, Плахотнюка и Усатого

2021-10-29T13:20+0300

2021-10-29T13:20+0300

2021-10-29T13:20+0300

ренато усатый

уголовное дело

россия

мвд

владимир плахотнюк

вячеслав платон

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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. В МВД России рассказали о новых деталях расследования уголовного дела в отношении Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которых обвиняют в руководстве и участии в международном преступном сообществе и выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 миллиардов рублей.В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка АО КБ "Молдиндконбанк" Вячеслав Платон совместно с бывшим председателем Демократической партии Молдовы, Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов.Для реализации задуманного они привлекли молдавского политика Ренато Усатого, фактических владельцев ряда российских банков Олега Власова, Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейств банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.Владимиру Плахотнюку, Вячеславу Платону и Ренато Усатому было заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210, частью 3 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации. Их обвиняют в руководстве и участии в международном преступном сообществе и совершении незаконных валютных операций с нерезидентами.Тверским районным судом г. Москвы в отношении указанных лиц заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты скрылись от правоохранительных органов Российской Федерации и были объявлены в международный розыск.Следственный департамент МВД России через Генпрокуратуру России обратился с запросами об экстрадиции обвиняемых Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которые являются гражданами как Российской Федерации, так и Республики Молдова.Генеральная прокуратура Молдовы отказала в экстрадиции в Российскую Федерацию Вячеслава Платона. Ответы на аналогичные запросы в отношении Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка до настоящего времени не получены.В случае экстрадиции обвиняемых, в соответствии с санкциями статей Уголовного кодекса Российской Федерации им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

https://ru.sputnik.md/20211029/prokurory-obvinyayut-platona-v-reyderskoy-atake-na-maib-v-2011-2015-godakh-46003114.html

https://ru.sputnik.md/20210802/platon-rozysk-sud-43494662.html

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ренато усатый, уголовное дело, россия, мвд, владимир плахотнюк, вячеслав платон