https://ru.sputnik.md/20211029/zelenaya-ekonomika-kak-simvol-krizisa-i-tuposti-politikov-46007975.html

Зеленая экономика как символ кризиса и тупости политиков

Зеленая экономика как символ кризиса и тупости политиков

Зеленая экономика как символ кризиса и тупости политиков

2021-10-29T14:30+0300

2021-10-29T14:30+0300

2021-10-29T14:30+0300

экономика

кризис

колумнистика

политик

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Под открытие в Глазго конференции ООН по изменению климата "гальванизировали" Грету Тунберг с ее "как вы посмели!" и организовали массовую кампанию в прессе под лозунгами "города смоет в море" и "планета покроется слоем сажи, если мы будем жечь бензин и дальше".Не забыли и про книги: оказывается, издательское дело (не отбор авторов и редактура, а его промышленный сектор – типографии) тоже вредит природе. Древесина исчезает, краски токсичны, перевозка означает выбросы CO2.Что же делать?Чиновники ООН как закоперщики идеи сохранения планеты, но не бенефициары подобных умозаключений, призывают к солидарности и равноправию, а также взаимопомощи.Кто бы возражал?Крупнейшие транснациональные корпорации, которые и есть прямые выгодополучатели от сложившейся ситуации, довольно потирают руки: они, с одной стороны, играют на дефиците энергоресурсов, имея возможность задирать цены на свою продукцию хоть до небес, с другой – именно они (по крайней мере, в ЕС) являются основными реципиентами фонда восстановления экономики от пандемии, половина которого (это свыше 350 миллиардов евро), пойдет на тот самый "зеленый переход".Ведущий в никуда.Поскольку гладко с переходом на возобновляемые источники энергии (сила ветра и жар солнца) было только на бумаге, евробюрократы технично забыли про овраги: например, что мать-природа влияет на силу того же ветра и на количество солнечных дней в году.Этим летом она отпустила европейцам и того, и другого по минимуму.США, обещавшие партнерам сжиженный газ, танкеры – и опять в соответствии с законами рынка – перенаправили в Азию.В Соединенном Королевстве, частью которого является Шотландия, где конференция по климату и будет проходить, и где газ стал роскошью, а счета за тепло и свет для домохозяйств увеличатся примерно на 800 фунтов стерлингов в год, по-прежнему убеждены, что "альтернативы перехода на экологические виды топлива не существует".На другом берегу Ла-Манша, в Брюсселе, продолжают утверждать, что "только энергия ветра и солнца спасет нас от энергетической зависимости от России".Тем временем российский лидер дал накануне поручение руководству "Газпрома" начать дополнительную закачку в европейские газохранилища "голубого топлива" из РФ.В схватке между "зеленым" и "голубым" верх (и на это надеются те, кто не хочет замерзать в домах в момент наступления на Европу "генерала Мороза"), судя по всему, одерживает здравый смысл тех, кто умеет принимать осмысленные решения.А от красивых слов, сколько их ни повторяй, батареи в домах не станут теплее.

https://ru.sputnik.md/20211029/mir-zavisit-prirodnyy-gaz-45934787.html

https://ru.sputnik.md/20211027/es-novye-vozmozhnosty-snabzheniye-gaz-sevpotok-45934431.html

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2021

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35248171_0:0:150:150_100x100_80_0_0_ac89b446e5a2736bb78d53c0099a1e64.jpg

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35248171_0:0:150:150_100x100_80_0_0_ac89b446e5a2736bb78d53c0099a1e64.jpg

экономика, кризис, колумнистика, политик