https://ru.sputnik.md/20211030/covid-19-moldova-46043797.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав предоставил статистику по новым случаям COVID-19, зарегистрированным в Молдове
2021-10-30T18:23+0300
2021-10-30T18:23+0300
2021-10-30T18:25+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/0e/31299353_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d7c1daf7da2c6cc6b5d6e7ddb3c76282.jpg
КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1255 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено шесть случаев импорта инфекции: два – из Германии, по одному – из Франции, России, Греции и Великобритании. Общее число случаев заражения в стране достигло 337 115.У работников системы здравоохранения выявлено 16 случаев заражения: семь– у врачей, пять – у медсестер, четыре – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7313 тестов.В больницы госпитализировано 2370 человек, в крайне тяжелом состоянии 187 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 34 человека).В то же время за сутки выздоровело 1509 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 314 825.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 41 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7751.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/0e/31299353_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_22b85c084ae11c11f159b2abd9392f50.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:23 30.10.2021 (обновлено: 18:25 30.10.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1255 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечено шесть случаев импорта инфекции: два – из Германии, по одному – из Франции, России, Греции и Великобритании.
Общее число случаев заражения в стране достигло 337 115.
У работников системы здравоохранения выявлено 16 случаев заражения: семь– у врачей, пять – у медсестер, четыре – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 7313 тестов.
В больницы госпитализировано 2370 человек, в крайне тяжелом состоянии 187 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 34 человека).
В то же время за сутки выздоровело 1509 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 314 825.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 41 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7751.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.