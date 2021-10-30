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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав предоставил статистику по новым случаям COVID-19, зарегистрированным в Молдове
2021-10-30T18:23+0300
2021-10-30T18:25+0300
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КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1255 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено шесть случаев импорта инфекции: два – из Германии, по одному – из Франции, России, Греции и Великобритании. Общее число случаев заражения в стране достигло 337 115.У работников системы здравоохранения выявлено 16 случаев заражения: семь– у врачей, пять – у медсестер, четыре – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7313 тестов.В больницы госпитализировано 2370 человек, в крайне тяжелом состоянии 187 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 34 человека).В то же время за сутки выздоровело 1509 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 314 825.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 41 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7751.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:23 30.10.2021 (обновлено: 18:25 30.10.2021)
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкУчастники выставки всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России" во время демонстрации защитных костюмов в Москве
Участники выставки всероссийского форума Здоровье нации — основа процветания России во время демонстрации защитных костюмов в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Maksim Blinov
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1255 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечено шесть случаев импорта инфекции: два – из Германии, по одному – из Франции, России, Греции и Великобритании.
Общее число случаев заражения в стране достигло 337 115.
У работников системы здравоохранения выявлено 16 случаев заражения: семь– у врачей, пять – у медсестер, четыре – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 7313 тестов.
В больницы госпитализировано 2370 человек, в крайне тяжелом состоянии 187 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 34 человека).
В то же время за сутки выздоровело 1509 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 314 825.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 41 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7751.
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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