https://ru.sputnik.md/20211030/covid-19-moldova-46043797.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав предоставил статистику по новым случаям COVID-19, зарегистрированным в Молдове

2021-10-30T18:23+0300

2021-10-30T18:23+0300

2021-10-30T18:25+0300

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КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1255 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено шесть случаев импорта инфекции: два – из Германии, по одному – из Франции, России, Греции и Великобритании. Общее число случаев заражения в стране достигло 337 115.У работников системы здравоохранения выявлено 16 случаев заражения: семь– у врачей, пять – у медсестер, четыре – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7313 тестов.В больницы госпитализировано 2370 человек, в крайне тяжелом состоянии 187 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 34 человека).В то же время за сутки выздоровело 1509 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 314 825.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 41 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7751.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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