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В Молдове возможна одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа
В Молдове возможна одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа
В Минздраве рассказали о поступлении вакцины против гриппа, которую можно использовать в паре с прививками против коронавируса.
2021-10-30T19:31+0300
2021-10-30T19:31+0300
общество
в молдове
молдова
грипп
вакцинация
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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Вакцину против гриппа, поступившую недавно в Молдову, можно будет использовать в паре с одной дозой прививки против COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве. В ведомстве уточнили, что было получено два вида вакцины от гриппа: одна из них разрешается к использованию людям в возрасте от шести месяцев (GCFLII), а другая (GCFLU) может быть использована в паре с одной дозой прививки против COVID-19. Однако в этом случае колоть оба препарата надо будет в разные части тела. Прививки от гриппа распределили во все центры общественного здоровья в Молдове. В республику было доставлено 50 тысяч доз, которые предоставили в организации Task Force for Global Health и еще 49.850 доз было куплено за счет средств Национальной компании медицинского страхования (CNAM).Как сообщили в Минздраве, в дальнейшем вакцину распределят в медучреждения для иммунизации персонала учреждений и граждан из группы риска. В Миндраве призвали граждан и медперсонал соблюдать все меры профилактики гриппа, а в случае необходимости обращаться к врачу.
https://ru.sputnik.md/20211027/moldova-vaktsina-gripp-45957192.html
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в молдове, молдова, грипп, вакцинация

В Молдове возможна одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа

19:31 30.10.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВакцинация против гриппа в Калининграде
Вакцинация против гриппа в Калининграде - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве рассказали о поступлении вакцины против гриппа, которую можно использовать в паре с прививками против коронавируса.
КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Вакцину против гриппа, поступившую недавно в Молдову, можно будет использовать в паре с одной дозой прививки против COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.
В ведомстве уточнили, что было получено два вида вакцины от гриппа: одна из них разрешается к использованию людям в возрасте от шести месяцев (GCFLII), а другая (GCFLU) может быть использована в паре с одной дозой прививки против COVID-19. Однако в этом случае колоть оба препарата надо будет в разные части тела.
Прививки от гриппа распределили во все центры общественного здоровья в Молдове. В республику было доставлено 50 тысяч доз, которые предоставили в организации Task Force for Global Health и еще 49.850 доз было куплено за счет средств Национальной компании медицинского страхования (CNAM).
Как сообщили в Минздраве, в дальнейшем вакцину распределят в медучреждения для иммунизации персонала учреждений и граждан из группы риска.
В Миндраве призвали граждан и медперсонал соблюдать все меры профилактики гриппа, а в случае необходимости обращаться к врачу.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
В Молдову прибыла первая партия вакцины против гриппа
27 октября, 20:38
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