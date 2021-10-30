https://ru.sputnik.md/20211030/covid-19-moldova-vaktsina-gripp-46044617.html

В Молдове возможна одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа

В Молдове возможна одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа

В Минздраве рассказали о поступлении вакцины против гриппа, которую можно использовать в паре с прививками против коронавируса.

2021-10-30T19:31+0300

2021-10-30T19:31+0300

2021-10-30T19:31+0300

общество

в молдове

молдова

грипп

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3084/02/30840202_0:312:2048:1464_1920x0_80_0_0_38d3c8ffb4e5319f2cbd88dc6af72874.jpg

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Вакцину против гриппа, поступившую недавно в Молдову, можно будет использовать в паре с одной дозой прививки против COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве. В ведомстве уточнили, что было получено два вида вакцины от гриппа: одна из них разрешается к использованию людям в возрасте от шести месяцев (GCFLII), а другая (GCFLU) может быть использована в паре с одной дозой прививки против COVID-19. Однако в этом случае колоть оба препарата надо будет в разные части тела. Прививки от гриппа распределили во все центры общественного здоровья в Молдове. В республику было доставлено 50 тысяч доз, которые предоставили в организации Task Force for Global Health и еще 49.850 доз было куплено за счет средств Национальной компании медицинского страхования (CNAM).Как сообщили в Минздраве, в дальнейшем вакцину распределят в медучреждения для иммунизации персонала учреждений и граждан из группы риска. В Миндраве призвали граждан и медперсонал соблюдать все меры профилактики гриппа, а в случае необходимости обращаться к врачу.

https://ru.sputnik.md/20211027/moldova-vaktsina-gripp-45957192.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, грипп, вакцинация