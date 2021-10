https://ru.sputnik.md/20211030/dmitriy-kantemir-rodnoi-yazyk-moldavskii-narod--45916427.html

Дмитрий Кантемир - о родном языке молдавского народа

2021-10-30

В Молдавском княжестве 26 октября (5 ноября по новому стилю) в 1673 году родился один из крупнейших европейских ученых и государственных деятелей эпохи, автор многочисленных работ по истории, географии, философии, музыке.Дмитрий Кантемир появился на свет в семье будущего господаря Молдавии Константина Кантемира и его третьей супруги Анны – старшей дочери молдавского боярина Федора Бантыша.Род КантемировПрофессор Петербургской Академии Наук Г. З. Байер в своей книге "История о жизни и делах молдавского господаря князя Константина Кантемира" сообщает, что сами Кантемиры "род свой от Крымских татар производят", добавляя при этом, что "по общему Татар мнению, род Кантемиров начало свое ведет от Тамерлана" - знаменитого полководца, великого эмира. В XV веке один из предков Кантемиров покинул орду и поселился в Молдавии – "сей пришелец назывался Феодор Кантемир, прозванием Силистанул по имени села, подаренного ему Стефаном великим в Фалчинском уезде при реке Илане".В русском переводе книги Д. Кантемира "Описание Молдавии" указано, что среди знатных древних молдавских родов был и род Кантемиров, который происходил из Херсонеса Таврического (сегодня руины античного Херсонеса входят в состав современного города Севастополь в Крыму; некоторое время Херсонес входил в состав княжества Феодоро и Крымского ханства). В немецком переводе приводятся иные сведения: Kantemiri, welche aus der Crimmischen Tataren herstammen (Кантемиры, которые происходят от крымских татар).Польский историк и географ Мартин Броновий в своей работе Tartariae Descriptio (Тартарии Описание), изданной в 1595 году, подчеркивал: происхождение Ханов и князей татарских от древнего рода Чингизидов (Cyngissonum genus) неоспоримо.Надо сказать, что Крымское ханство было основано в 1441 году ханом чингизидом Хаджи Гераем и рассматривалось своими ханами как прямой наследник Золотой Орды.Отец Дмитрия, Константин, первым из Кантемиров занял молдавский престол, правил восемь лет, с 1685 по 1693 год.Жизнь в КонстантинополеС 16 лет Дмитрий Кантемир в качестве заложника жил в Константинополе – столице Османской империи, где получил прекрасное разностороннее образование. В общей сложности Дмитрий около двадцати лет провел в Константинополе.Он изучал историю, литературу, философию, религиозные воззрения античности и современности, медицину, рисование, собирал рукописи, редкие книги, географические карты, другие документы. Кроме того, он успешно постигал музыкальное искусство.Как отмечает историк В.Цвиркун, "получив глубокие познания в области теории и традиции османской музыкальной культуры, Д. Кантемир в то же время стал одним из искусных исполнителей на тамбуре, саазе и свирели. Именно Д. Кантемиру принадлежит первенство в разработке и распространении в Османской империи нотных знаков".Дмитрием Кантемиром написаны два сочинения по теории османской музыки, среди которых Kitâbu ‘Ilmi’l-Mûsikí alâ Vechi’l-Hurûfât (Книга о музыкальной науке с буквенной нотацией). К числу наиболее известных и часто исполняемых произведений, написанных Д.Кантемиром, относится "Марш янычар".В 1698 году была завершена работа над книгой "Диван, или Спор мудреца с миром или души с телом" (опубликована на молдавском и греческом языках в Яссах в 1698 году), в которой переплетаются православная догматика и древнегреческая философия стоиков. В 1700 году Кантемир создает "Неописуемый образ священной науки" - этот труд посвящен философским проблемам, автор рассматривает вопросы мироздания, времени и пространства.Политическая деятельность Дмитрия КантемираВ 1691 году Дмитрий по велению отца покинул Константинополь и вернулся на родину. В 1693 году молдавские бояре избрали двадцатилетнего Дмитрия господарем, однако из-за интриг валашского господаря Константина Брынковяну Кантемир вынужден был уступить престол в пользу Константина Дуки – сына другого молдавского, а также валашского господаря Георгия Дуки.В 1695 году престол молдавского княжества занял Антиох Кантемир – брат Дмитрия. В 1710 году Дмитрий был возведен на молдавский престол по просьбе великого визиря Балтаджи Мехмета и крымского хана Девлет-Гирея II. Однако правил он только несколько месяцев – после неудачной Прутской кампании Петра I Дмитрий вместе семьей и многочисленными подданными вынужден был уехать из Молдавии в Россию.Творческая деятельность в РоссииВ России Д. Кантемир написал несколько выдающихся работ, среди которых The History of the Growth and Decay of the Othman Empire (История роста и упадка Оттоманской империи), изданная в Лондоне в 1734 году, а вскоре в Париже и Гамбурге. До издания в 1835 году 10-томной "Истории Османской империи" Й. Гаммера, книга Д. Кантемира считалась наиболее основательной по истории Турции – хотя и сегодня представляет собой важный источник, в ней также уделено немало внимания событиям в Молдавском княжестве и сопредельных странах. В 1712—1716 годах Кантемир пишет работу "Хроника стародавности романо-молдо-влахов" на молдавском языке. Это большой труд, в котором автор излагает свою точку зрения о происхождении молдавского народа, историю до образования молдавского государства, используя широкий круг источников.В это же время Кантемир пишет еще одну книгу по истории Молдавии – одно из самых известных ее изданий вышло под заголовком Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae (Описание древнего и современного состояния Молдавии). Книга была написана на общепринятом в научных кругах того времени латинском языке. В 1973 году в Кишиневе книга издана на русском языке, получив сокращенное название "Описание Молдавии". В этой работе представлены ценнейшие сведения об истории страны, нравах молдавского народа, освещаются и другие вопросы. Отдельная глава посвящена молдавскому языку. Кантемир знал 10 языков (в том числе владел латинским и итальянским), прекрасно разбирался в теме происхождения и названия молдавского языка. Приведем некоторые фрагменты из этой главы и других мест в книге, где упоминается лингвоним "молдавский язык".Глава IV. О Молдавском языке— О происхождении молдавского языка у писателей существуют различные мнения;— Третьим и самым серьезным доказательством в защиту этого мнения является то, что в молдавском языке до сих пор сохранилось много латинских слов, которых в итальянском языке не существует;— Те же, кто тщится произвести молдавский язык от итальянского, делают такие возражения...;— То же положение и с именным артиклем, ибо ни в каких частях речи молдавский язык так не отличается от итальянского, как в этой;— Молдавский же язык имеет в единственном числе мужского рода два артикля ул и ле, из которых один прибавляется к именам, оканчивающимся на согласную, другой — к именам, оканчивающимся на гласную, как, например: омул — человек, калул — лошадь, скаунул — стул, васул — сосуд, шерпеле — змея, кынеле — собака и тому подобное. Во множественном числе для имен одушевленных добавляется артикль ий, как, например: каий, оамений; для неодушевленных же прибавляется артикль женского рода еле, как, например: скаунеле, васеле и т. п. Для женского рода у молдаван также есть два артикля: е и а, как, например: муере, гаина — женщина, курица; имена, оканчивающиеся на е, во множественном числе получают окончание иле, как, например: муере — муериле; те же, которые оканчиваются на а, во множественном числе имеют еле, как, например: гаина — гаинеле;— Однако необходимо отметить то обстоятельство, что в молдавском языке сохранилось несколько слов, которые неизвестны ни латинскому языку, ни другим языкам соседних народов...;— Кроме того, в молдавском языке, как почти во всех языках, существуют различные наречия. Самая чистая речь отмечается в центре Молдавии, в окружности Ясс, так как жители этого округа в большинстве более образованны ввиду постоянного пребывания там княжеского двора;Языки МолдавииВ других главах книги "Описание Молдавии" также неоднократно встречаются упоминания названия "молдавский язык".— Первый поднимает чашу великий пахарник и, отлив вино из нее в малый бокал, пробует; на молдавском языке это называется крединцэ. Митрополиту и епископам, которым по канонам Василия Великого не положено вкушать мясо, подаются рыбные и молочные блюда.— В течение всего года, за исключением того времени, когда церковь устанавливает пост, называемый великим, господарь три или четыре раза в неделю публично выслушивает в диване дела тяжущихся. Диван — турецкое слово, которое на молдавском языке означает судебная палата, помещается в середине княжеского дворца. В нем у задней стены ставится трон господаря, над которым висит образ Иисуса Христа, ведомого на суд, и перед которым горит неугасимая лампада. С левой стороны помещается кресло митрополита (у молдаван по турецкому обычаю левая сторона считается почетнее правой).— Те, кто был переселен из Польши в центральную часть Молдавии, проживая там долгое время, забывали родной язык и усваивали молдавский. Те же, кто живет в пограничных с Подолией районах, до настоящего времени говорят по-рутенски [рутены – латинское название русских (русин), стародавних жителей Буковины и Галицкого княжества, иначе называемого Русское королевство или Красная Русь] и по-польски.— Венгры были более неподатливыми как в отношении римско-католической веры, так и в отношении родного языка, однако они все искусны в молдавском языке.Кантемира высоко ценили в европейских научных кругах. По рекомендации крупнейшего ученого своего времени Готфрида Вильгельма Лейбница, Дмитрий Константинович был избран членом Прусской Академии наук. Сам Дмитрий Кантемир руководствовался принципом, изложенном в одной из своих книг: "Душа не может обрести покоя, пока не познает истину…".

