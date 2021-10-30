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Эксперт - о цене на газ для Молдовы: скорее всего, приняты условия "Газпрома"
Эксперт - о цене на газ для Молдовы: скорее всего, приняты условия "Газпрома"
Аналитик рассказал, на каких условиях могли остановиться Молдова и "Газпром" по вопросу поставок газа.
2021-10-30T12:05+0300
2021-10-30T12:26+0300
общество
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"газпром"
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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. "Газпром" не мог пойти полностью на молдавские условия при подписании договора на поставку природного газа Молдове, вероятно, был найден компромисс. Об этом заявил Sputnik Молдова аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились в Санкт-Петербурге. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что цена для Молдовы на ноябрь составит порядка 450 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что не может сообщить деталей о формуле, кроме того, что она будет иметь привязку к рыночной цене на газ и нефть. Аналитик обратил внимание, что "Газпром" сообщил о продлении контракта на взаимовыгодных условиях, в то время, как Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы сообщило о договоренностях с применением формулы ценообразования молдавской стороны."С молдавской стороны условия были все же не очень ясны, а именно формула ценообразования. Известно, что "Газпром" предлагал взять спотовую цену и еще 25% скидки. А Кишинев говорил, что хочет 50%. Похоже больше на условия "Газпрома" в 25% или, может, 30%", - отметил Юшков. По словам эксперта, переговорная позиция российского концерна была сильнее молдавской изначально. Как считает Юшков, Молдова не сумела укрепить свои позиции, даже использовав попытки закупок голубого топлива из альтернативных источников. Как объяснил Юшков, российский поставщик не мог идти на серьезные уступки в вопросе цены и принять скидку в 50%, потому что летом цена на газ на спотовом рынке может упасть, и тогда "Газпром" будет с трудом покрывать расходы на транспортировку голубого топлива. В то же время Юшков признал, что в переговорах стороны могли в той или иной степени обсуждать и вопрос Приднестровья. Как считает аналитик, Кишинев в переговорах мог также использовать некоторую апелляцию к Западу и в случае неподписания договора продолжать говорить о давлении "Газпрома" и России. Также эксперт подчеркнул, что ни одна газовая компания в мире не использует в долгосрочных контрактах фиксированную цену, а утверждает лишь формулу, по которой высчитывается цена на каждый последующий квартал поставок. Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211030/spynu-nazval-priblizitelnuyu-tsenu-na-gaz-dlya-moldovy-na-noyabr-46036221.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, россия, молдова, "газпром", поставки газа

Эксперт - о цене на газ для Молдовы: скорее всего, приняты условия "Газпрома"

12:05 30.10.2021 (обновлено: 12:26 30.10.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Аналитик рассказал, на каких условиях могли остановиться Молдова и "Газпром" по вопросу поставок газа.
КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. "Газпром" не мог пойти полностью на молдавские условия при подписании договора на поставку природного газа Молдове, вероятно, был найден компромисс. Об этом заявил Sputnik Молдова аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились в Санкт-Петербурге. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что цена для Молдовы на ноябрь составит порядка 450 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что не может сообщить деталей о формуле, кроме того, что она будет иметь привязку к рыночной цене на газ и нефть.
Аналитик обратил внимание, что "Газпром" сообщил о продлении контракта на взаимовыгодных условиях, в то время, как Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы сообщило о договоренностях с применением формулы ценообразования молдавской стороны.
"С молдавской стороны условия были все же не очень ясны, а именно формула ценообразования. Известно, что "Газпром" предлагал взять спотовую цену и еще 25% скидки. А Кишинев говорил, что хочет 50%. Похоже больше на условия "Газпрома" в 25% или, может, 30%", - отметил Юшков.
По словам эксперта, переговорная позиция российского концерна была сильнее молдавской изначально. Как считает Юшков, Молдова не сумела укрепить свои позиции, даже использовав попытки закупок голубого топлива из альтернативных источников.

"Думаю, был компромиссный вариант, ближе к предложению "Газпрома". Самая большая интрига - какова скидка к спотовой цене", - добавил собеседник Sputnik.

Как объяснил Юшков, российский поставщик не мог идти на серьезные уступки в вопросе цены и принять скидку в 50%, потому что летом цена на газ на спотовом рынке может упасть, и тогда "Газпром" будет с трудом покрывать расходы на транспортировку голубого топлива.
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В то же время Юшков признал, что в переговорах стороны могли в той или иной степени обсуждать и вопрос Приднестровья. Как считает аналитик, Кишинев в переговорах мог также использовать некоторую апелляцию к Западу и в случае неподписания договора продолжать говорить о давлении "Газпрома" и России.
Также эксперт подчеркнул, что ни одна газовая компания в мире не использует в долгосрочных контрактах фиксированную цену, а утверждает лишь формулу, по которой высчитывается цена на каждый последующий квартал поставок.

Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.
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В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
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