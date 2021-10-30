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Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море
Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море
В акваторию Черного моря зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter
2021-10-30T11:23+0300
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сша
черное море
эсминец
ракеты
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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В акваторию Черного моря зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter, за ним следят силы и средства Черноморского флота, передает РИА Новости."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - сказали в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).
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сша, черное море, эсминец, ракеты

Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море

11:23 30.10.2021
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEVЭсминец "Дефендер" ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEV
Силы и средства Черноморского флота России следят за эсминцем США Porter.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В акваторию Черного моря зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter, за ним следят силы и средства Черноморского флота, передает РИА Новости.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - сказали в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).
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