https://ru.sputnik.md/20211030/esminets-ssha-chernoe-more-46036023.html

Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море

Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море

В акваторию Черного моря зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter

2021-10-30T11:23+0300

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сша

черное море

эсминец

ракеты

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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В акваторию Черного моря зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter, за ним следят силы и средства Черноморского флота, передает РИА Новости."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - сказали в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).

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сша, черное море, эсминец, ракеты