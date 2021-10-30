https://ru.sputnik.md/20211030/esminets-ssha-chernoe-more-46036023.html
Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море
Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море
В акваторию Черного моря зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter
2021-10-30T11:23+0300
2021-10-30T11:23+0300
2021-10-30T11:23+0300
сша
черное море
эсминец
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/18/35233001_0:344:3028:2047_1920x0_80_0_0_f1ec5f154a06c46e9b74d958ee55e6c9.jpg
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В акваторию Черного моря зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter, за ним следят силы и средства Черноморского флота, передает РИА Новости."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - сказали в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).
сша
черное море
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/18/35233001_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_6837fdff8ff197537613b3bd08faead8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, черное море, эсминец, ракеты
Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море
Силы и средства Черноморского флота России следят за эсминцем США Porter.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik.
В акваторию Черного моря зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter, за ним следят силы и средства Черноморского флота, передает РИА Новости
.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", - сказали в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).