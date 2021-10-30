https://ru.sputnik.md/20211030/glava-moldovagaz-vyskazalsya-novom-kontrakte-gazpromom-46039794.html

Глава "Молдовагаза" высказался о продлении контракта с "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" высказался о продлении контракта с "Газпромом"

Вадим Чебан назвал переговоры с "Газпромом" непростыми, а также поблагодарил стороны за работу.

2021-10-30T14:02+0300

2021-10-30T14:02+0300

2021-10-30T14:16+0300

общество

в молдове

молдова

"газпром"

поставки газа

"молдовагаз"

вадим чебан

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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан поблагодарил своих коллег из "Молдовагаза" и "Газпрома" за выдержку, терпение и понимание всего комплекса вопросов и вызовов, которые стояли перед сторонами. После продления контракта с российским концерном на поставку газа в республику Вадим Чебан сделал публикацию на своей странице в Facebook."Это были очень непростые переговоры, но рад, что команда "Молдовагаза" лишний раз показала и доказала свой высокий профессионализм. Хочу лично поблагодарить вице-премьер-министра, господина Андрея Спыну, за гибкость, принципиальность и очень выверенную позицию в процессе переговоров", - добавил Чебан. В четверг, 29 октября, контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" на поставку голубого топлива в Молдову был продлен на пять лет.По словам Чебана, после заключения контракта еще предстоит много работы. Ранее Спыну сообщил, что во время переговоров удалось определить формулу ценообразования на голубое топливо для Молдовы, и что она будет иметь привязку к рыночным ценам на газ и нефть. Цена за тысячу кубометров газа на ноябрь текущего года, по данным Спыну, составит порядка 450 долларов - в два раза ниже рыночной и ниже той, что платила Молдова в октябре.В то же время Спыну рассказал, что в 2022 году, согласно договоренностям сторон, пройдет аудит накопившегося долга "Молдовагаза". После, как пояснил чиновник, начнутся новые переговоры и будет установлена сумма долга и календарь выплат.Как проходили переговоры Молдовы с "Газпромом"Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211030/spynu-nazval-priblizitelnuyu-tsenu-na-gaz-dlya-moldovy-na-noyabr-46036221.html

https://ru.sputnik.md/20211030/spynu-kontrakt-gazprom-politica-uslovia-46037734.html

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