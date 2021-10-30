https://ru.sputnik.md/20211030/kakim-budet-sotrudnichestvo-moldovy-velikobritanii-v-period-post-breksit-46041969.html

Каким будет сотрудничество Молдовы и Великобритании в период пост-брексит

Каким будет сотрудничество Молдовы и Великобритании в период пост-брексит

Молдова и Великобритания подписали новое соглашение о партнерстве, что оно подразумевает.

2021-10-30T16:21+0300

2021-10-30T16:21+0300

2021-10-30T16:21+0300

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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Молдова и Великобритания будут сотрудничать на основе Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве.Документ был разработан в контексте обеспечения преемственности двусторонних отношений между двумя странами в период после брексита. Соглашение, рассмотренное и одобренное в парламенте Молдовы, устанавливает правовые рамки для сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, таких, как политический диалог и реформы, внешняя политика, безопасность, правосудие, торговля, экономическое, социальное, научное и культурное сотрудничество.Аналогичным образом, согласно проекту, предусматривается создание всеобъемлющей зоны свободной торговли для либерализации доступа на рынок на условиях, вытекающих из членства сторон во Всемирной торговой организации. В документе также предлагается создать Комитет по стратегическому сотрудничеству из членов кабмина и других высокопоставленных чиновников, который будет контролировать выполнение положений соглашения.Напомним, 24 декабря 2020 года Молдова подписала Соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве с Великобританией, которое будет ратифицировано парламентом во втором чтении.

https://ru.sputnik.md/20201119/moldovy-i-velikobritaniya-mogut-podpisat-dogovor-o-sotrudnichestve-32565656.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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