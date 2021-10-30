Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211030/kishinev-30-oktyabrya-punkty-vaktsinatsii-46034424.html
Где в Кишиневе 30 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 30 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00
2021-10-30T09:45+0300
2021-10-30T09:45+0300
коронавирус
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899705_0:141:1280:861_1920x0_80_0_0_b245a5aacc2494cb50a95f0856ceb8a5.jpg
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 30 октября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".Автобус отправится в сектор Центр и будет находиться на улице Армянской, возле входа на Центральный рынок.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 31 октябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника на улице Куза-Водэ, у супермаркета Green Hills.Автобус отправится в сектор Центр и будет находиться на улице Армянской, возле входа на Центральный рынок.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211028/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-komrat-45992841.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899705_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_894eb96ea5f9cef89baa862c1cf480ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова

Где в Кишиневе 30 октября находятся мобильные пункты вакцинации

09:45 30.10.2021
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 30 октября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Центр на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".
Автобус отправится в сектор Центр и будет находиться на улице Армянской, возле входа на Центральный рынок.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 31 октября

Троллейбус разместится в секторе Ботаника на улице Куза-Водэ, у супермаркета Green Hills.
Автобус отправится в сектор Центр и будет находиться на улице Армянской, возле входа на Центральный рынок.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Мобильный пункт вакцинации в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
Коронавирус
Мобильные пункты вакцинации начали работу в Комрате
28 октября, 21:42
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:35Спыну назвал цену на газ для Молдовы на ноябрь
11:23Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море
10:50Ушел из жизни легендарный диктор СССР Игорь Кириллов
10:15В Кишиневе перекроют улицу в центре: как будет ездить общественный транспорт
09:45Где в Кишиневе 30 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:18Ученые ответили, почему даже привитые от COVID-19 могут заболеть
08:52Пока все спали: оппозиция – о газовом контракте, новый вирус и ситуация с COVID
08:00Кику: как правительство Молдовы может остановить рост цен
07:30В ночь с 30 на 31 октября Молдова перейдет на зимнее время
07:00Самый точный прогноз погоды: все еще довольно тепло
00:01Погодные рекорды Молдовы 30 октября
ВчераАвтомобиль из кортежа Джо Байдена попал в небольшое ДТП в Риме
ВчераПрощай, НАТО: последний рабочий день информбюро альянса в Москве
ВчераОпрос: все меньше граждан поддерживает курс новых властей Молдовы
ВчераЭксперт: "Газпром" проявил гибкость в переговорах с "Молдовагазом"
Вчера"Газпром" назвал контракт с "Молдовагазом" взаимовыгодным
ВчераМолдова заключила контракт с "Газпромом" на 5 лет
ВчераПереговоры с "Газпромом": какой может быть цена на газ для Молдовы?
ВчераРеволюция Meta: что произойдет с Facebook после переименования
ВчераУченые назвали препарат, снижающий риск госпитализации при COVID