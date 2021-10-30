https://ru.sputnik.md/20211030/kishinev-30-oktyabrya-punkty-vaktsinatsii-46034424.html

Где в Кишиневе 30 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 30 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00

2021-10-30T09:45+0300

2021-10-30T09:45+0300

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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 30 октября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".Автобус отправится в сектор Центр и будет находиться на улице Армянской, возле входа на Центральный рынок.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 31 октябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника на улице Куза-Водэ, у супермаркета Green Hills.Автобус отправится в сектор Центр и будет находиться на улице Армянской, возле входа на Центральный рынок.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211028/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-komrat-45992841.html

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