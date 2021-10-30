https://ru.sputnik.md/20211030/kishinev-odnu-ulitsu-obschestvennyy-transport-46034637.html

В Кишиневе перекроют улицу в центре: как будет ездить общественный транспорт

В Кишиневе перекроют улицу в центре: как будет ездить общественный транспорт

На протяжении двух недель участок одной из центральных улиц столицы будет недоступен.

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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В период 1-13 ноября в Кишиневе перекроют улицу Александру чел Бун на участке между улицей Армянской и Василе Александри. Об этом сообщили в примэрии Кишинева. Эти меры связаны с проведением работ по восстановлению внешнего водопровода и канализационных сетей. Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:Микроавтобусы 103, 108, 171, 174 и 190 будут ездить с улицы Александру чел Бун по Тигина, Митрополит Варлаам, Михай Эминеску, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту. Микроавтобусы 130, 134, 148 и 162 будут ездить по улице Болгарской, Александру чел Бун, Армянской, Октавиан Гога, Василе Александри и далее по маршруту. Водителям рекомендуется объезжать зону, где перекрыта улица и заранее планировать маршрут.

https://ru.sputnik.md/20211015/gazovye-zapravki-moldova-prekratili-rabota-45543428.html

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