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В Кишиневе перекроют улицу в центре: как будет ездить общественный транспорт
В Кишиневе перекроют улицу в центре: как будет ездить общественный транспорт
На протяжении двух недель участок одной из центральных улиц столицы будет недоступен.
2021-10-30T10:15+0300
2021-10-30T10:15+0300
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КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В период 1-13 ноября в Кишиневе перекроют улицу Александру чел Бун на участке между улицей Армянской и Василе Александри. Об этом сообщили в примэрии Кишинева. Эти меры связаны с проведением работ по восстановлению внешнего водопровода и канализационных сетей. Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:Микроавтобусы 103, 108, 171, 174 и 190 будут ездить с улицы Александру чел Бун по Тигина, Митрополит Варлаам, Михай Эминеску, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту. Микроавтобусы 130, 134, 148 и 162 будут ездить по улице Болгарской, Александру чел Бун, Армянской, Октавиан Гога, Василе Александри и далее по маршруту. Водителям рекомендуется объезжать зону, где перекрыта улица и заранее планировать маршрут.
https://ru.sputnik.md/20211015/gazovye-zapravki-moldova-prekratili-rabota-45543428.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, изменения маршрутов

В Кишиневе перекроют улицу в центре: как будет ездить общественный транспорт

10:15 30.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausРемонт тротуара
Ремонт тротуара - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
На протяжении двух недель участок одной из центральных улиц столицы будет недоступен.
КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В период 1-13 ноября в Кишиневе перекроют улицу Александру чел Бун на участке между улицей Армянской и Василе Александри. Об этом сообщили в примэрии Кишинева.
Эти меры связаны с проведением работ по восстановлению внешнего водопровода и канализационных сетей.
Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
Микроавтобусы 103, 108, 171, 174 и 190 будут ездить с улицы Александру чел Бун по Тигина, Митрополит Варлаам, Михай Эминеску, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.
Микроавтобусы 130, 134, 148 и 162 будут ездить по улице Болгарской, Александру чел Бун, Армянской, Октавиан Гога, Василе Александри и далее по маршруту.
Водителям рекомендуется объезжать зону, где перекрыта улица и заранее планировать маршрут.
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