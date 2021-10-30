https://ru.sputnik.md/20211030/minzdrav-rossii-sputnik-layt-vtorichnaea-vaktsinatsia-46042733.html

Минздрав России: "Спутник Лайт" предназначен только для вторичной вакцинации

Минздрав России: "Спутник Лайт" предназначен только для вторичной вакцинации

Вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" следует использовать только для повторной иммунизации

2021-10-30T16:50+0300

2021-10-30T16:50+0300

2021-10-30T16:50+0300

коронавирус

россия

вакцина

спутник

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КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" следует использовать только для повторной иммунизации, передает РИА Новости. Во время первичной необходимо сделать два компонента вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, он более качественный после двух этапов вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал Мурашко журналистам.Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая 2021 года. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировано.

https://ru.sputnik.md/20211028/rezultaty-issledovaniy-sputnik-dety-45985251.html

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россия, вакцина, спутник