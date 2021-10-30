Коронавирус
Минздрав России: "Спутник Лайт" предназначен только для вторичной вакцинации
Для того, чтобы себя обезопасить, необходимо пройти первичную полную вакцинацию.
КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" следует использовать только для повторной иммунизации, передает РИА Новости. Во время первичной необходимо сделать два компонента вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, он более качественный после двух этапов вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал Мурашко журналистам.
"Вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, он более качественный после двух этапов вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал Мурашко журналистам.
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая 2021 года. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировано.